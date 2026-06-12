סקר קבינט שישי: הציבור חלוק בקרב בין טלי גוטליב ליועמ"שית

המאבק המר והמתוקשר בין חברת הכנסת טלי גוטליב לבין היועצת המשפטית לממשלה סביב סוגיית חסינותה הפרלמנטרית מגיע אל שיאו, ונראה שהוא משקף במדויק את השבר העמוק בחברה הישראלית. סקר "קבינט שישי" חדש, שנערך על רקע הדיונים והקרבות הפוליטיים האחרונים בכנסת, חושף כי הציבור הישראלי חלוק לחלוטין, כמעט חצי-חצי, בכל הנוגע לעימות הדרמטי הזה.

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ראש בראש: גוטליב מול היועמ"שית

בשאלת המפתח של הסקר "בקרב בין טלי גוטליב ליועמ"שית על החסינות, במי אתה תומך?" התקבלה תמונת מצב של תיקו מוחלט ומפולג: 49% מהציבור מביעים תמיכה בח"כ טלי גוטליב ובמאבקה לשמירת חסינותה. 49% מהציבור תומכים בעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה. 2% הנותרים השיבו כי הם אינם יודעים.

"ארגון פשע"? הציבור לא נבהל מהסגנון

החלק המפתיע ואולי המדאיג ביותר עבור מערכת אכיפת החוק בסקר, נוגע לתפיסת הלגיטימיות של מערכת המשפט בעיני הגולשים והמצביעים. שאלנו את הציבור: "מה דעתך על האמירה של גוטליב לפיה הפרקליטות והיועמ"שית מתנהלות כמו ארגון פשע?"

התשובות מראות כי למרות הסגנון המשתלח והחריג, כמעט מחצית מהישראלים מזדהים עם הביקורת הקיצונית: 49% מהנשאלים הצהירו כי הם לא מסכימים עם האמירה הזו. 47% מהנשאלים הצהירו כי הם מסכימים עם הקביעה של גוטליב. 4% הנותרים השיבו כי הם אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-11 ביוני 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 554 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.1% ± בהסתברות של 95%.