סקר "קבינט שישי": מחצית מהציבור סבורים כי לבג"ץ יש סמכות לפסוק בניגוד לחוקי הכנסת

ממצאי סקר "קבינט שישי", שנערך על ידי מכון הסקרים "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, מציגים תמונה של חברה חצויה כמעט לחלוטין.

בשאלת המפתח, האם יש לבג"ץ סמכות לפסוק בניגוד לחוק שחוקקה הכנסת, הציבור הישראלי חצוי כמעט בדיוק באמצע. מחצית מהמשיבים בכלל המדגם (50%) סבורים כי לבית המשפט העליון אכן יש סמכות כזו, לעומת 45% ששוללים זאת (ל-5% אין עמדה).

רוב מוחץ בקרב תומכי האופוזיציה (87%) מאמין בסמכות העל של בג"ץ, בקרב תומכי הקואליציה התמונה הפוכה לחלוטין כאשר 81% קובעים נחרצות כי אין לשופטים סמכות לפעול בניגוד לחוקי הרשות המחוקקת.

תמונת ראי מדויקת התקבלה גם בשאלה איזו רשות מפרה יותר את עקרון האיזונים והבלמים במדינה. בדיוק חצי מהציבור (50% מכלל המדגם) מפנים אצבע מאשימה כלפי הרשות המבצעת (הממשלה), בעוד ש-44% סבורים כי דווקא הרשות השופטת היא זו שעוברת את הגבול (ל-6% אין עמדה).

גם כאן, החלוקה הפוליטית קשיחה: 84% מתומכי האופוזיציה רואים בממשלה את מפרת האיזונים המרכזית, בעוד ש-77% מתומכי הקואליציה משוכנעים כי מערכת המשפט היא זו שסובלת מעודף כוח.

הסקר בדק סוגיה נפיצה נוספת: האם ראש השב"כ צריך להיות נאמן לדרג הנבחר. בכלל המדגם מסתמן יתרון קל למתנגדים לאמירה זו, כאשר 44% השיבו כי אינם מסכימים איתה, לעומת 42% שהביעו תמיכה בנאמנות לדרג המדיני (ל-14% אין עמדה). רוב מוצק של 72% מתומכי הקואליציה מסכימים שראש ארגון הביטחון מחויב בנאמנות לדרג הנבחר, בעוד ש-74% מתומכי האופוזיציה דוחים את האמירה הזו לחלוטין.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 527 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.