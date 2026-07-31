סקר קבינט שישי: 68% מתנגדים לממשלה עם מנסור עבאס

סקר מיוחד שערך מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון עבור תוכנית "קבינט שישי" ב-i24NEWS, חושף תמונת מצב מרתקת. הנתונים מראים קונזנס רחב נגד אמירותיו של יאיר גולן, התלבטות עמוקה בשאלת אמינותו של אביגדור ליברמן, וסירוב גורף של רוב הציבור לשילוב רע"מ בקואליציה עתידית.

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בעקבות הפיגוע הקטלני שאירע בשבוע שעבר סמוך לחוות גלעד, נשאלו המשיבים האם הם מסכימים עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגתו, שהפנו אצבע מאשימה כלפי המתיישבים. מנתוני כלל המדגם עולה כי רוב מוחץ של 69% מהציבור שוללים לחלוטין את ההאשמות הללו, ורק 12% מסכימים איתן, בעוד ל-19% אין עמדה בנושא.

מגמה זו מובהקת גם בקרב מחנה הקואליציה (90% מתנגדים מול אחוז בודד שמסכים). בקרב מצביעי האופוזיציה נרשם רוב של 47% שאינם מסכימים עם גולן, לעומת 24% התומכים בעמדתו ו-29% שנותרו ללא עמדה.

שאלנו למי הציבור מאמין יותר בנוגע לעמדתו העתידית של אביגדור ליברמן בנושא פינוי מאחזים ביהודה ושומרון. התוצאות מראות כי הציבור הישראלי חצוי ומבולבל: 35% מכלל הנדגמים מאמינים להצהרותיו של ליברמן לפיהן לא יסכים לפינוי, בעוד ש-33% מאמינים דווקא ליאיר גולן שטוען כי ליברמן יתקפל ברגע האמת ויסכים לפינוי. 32% נוספים השיבו כי אינם יודעים למי להאמין. בקרב מצביעי האופוזיציה בלבד, 39% מאמינים לליברמן ו-28% לגולן, בעוד שבקרב מצביעי הקואליציה 37% מאמינים לגולן ו-31% לליברמן.

לאחר שיו"ר רע"מ, מנסור עבאס, סירב שוב בריאיון שהעניק השבוע להגדיר את חמאס כארגון טרור, שאלנו את הציבור האם ראוי להקים ממשלה בהשתתפותו.

בכלל המדגם נרשם קונזנס רחב נגד מהלך כזה: רוב גדול של 68% קובעים באופן נחרץ כי הדבר לא ראוי, לעומת 22% בלבד שסבורים שכן ו-10% שאין להם עמדה. בקואליציה ההתנגדות מוחלטת (92% לא ראוי לעומת 3% כן). לעומת זאת, בקרב מצביעי האופוזיציה נחשף שבר עמוק וחלוקה כמעט שווה לחלוטין – 43% טוענים שזהו מהלך לא ראוי, מול 42% שחושבים כי הדבר ראוי, והיתר (15%) אינם יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 ביולי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 490 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3%± בהסתברות של 95%.