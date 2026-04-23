לאחר דחיות, מאבקים פוליטיים ועתירות לבג"ץ, ביום ראשון יתקיימו הבחירות לרב העיר תל אביב-תפקיד שלא אויש כמעט עשור. קרב צמוד מסתמן בין המועמד של ש"ס, שזוכה לתמיכת חולדאי, מול שני מועמדים נוספים המציגים עמדות מתונות יותר, בעיקר בסוגיית גיוס החרדים.

מתמודד בולט לתפקיד הוא הרב זבדיה כהן, נשיא בתי הדין בתל אביב, מועמד ש"ס שגם נתמך על ידי ראש העיר רון חולדאי.

מועמדים נוספים הם הרב חיים אמסלם, בעבר חבר כנסת מטעם ש"ס, ואריה לוין, מועמד מטעם מפלגת זהות (שנתפס כאופציה ליברלית ומקדם פלורליזם דתי).

תפקיד הרב הראשי של העיר משפיע על ענייני הדת בתל אביב, החל מכשרות ועד לרישום לנישואין. שיח הבחירות השתלב מהר מאוד בשיח הציבורי סביב ציונות ותמיכה בשירות בצה"ל.

חברי המועצה הליברלים בעיר התאגדו סביב מועמדותו של הרב אמסלם, אלא שאז התברר כי תלמידו של הרב מזוז כלל לא שירת בצה"ל. בנוסף, נשלפו ציטוטים של אמסלם מהעבר, בהם התנגדותו לנישואים חד מיניים.

המועמד השלישי, הרב אריה לוין, זכה היום לתמיכה מפתיעה מהשחקנית גילה אלמגור.

ביום ראשון יכריעו עשרים וחמישה חברי גוף הבוחר ויבחרו את רב העיר הבא של העיר העברית הראשונה.