"פגע קשות": 10 שנות מאסר למנכ"ל חברת הסייבר שביצע עבירות מין בקטינים

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום (ראשון) על מנכ"ל חברת הסייבר "קרנליוס", איתי לוי, עונש של עשר שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע על פי הודאתו, בביצוע עבירות מין ופגיעה בפרטיות כלפי קטינים בגילאי 4 עד 12 שנים. נוסף על כך, השית עליו בית המשפט תשלום פיצוי מרבי לנפגעי העבירה בגובה של 258 אלף שקלים.

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בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז, לאורך תקופה של כשנה וחצי, צילם איתי לוי בהזדמנויות רבות סרטונים ותמונות של ילדים בגילאי 4-12, כשהם ערומים או ערומים חלקית ללא ידיעתם. לוי העביר את הצילומים למכשיר הטלפון הנייד שלו, בהמשך צפה בהם תוך שהוא מאונן ולאחר מכן מחק אותם.

בשתי הזדמנויות הפשיל שולי בגדיו התחתונים של קטין, צפה באיבריו המוצנעים, אונן ובאחד המקרים הגיע לסיפוק מיני. כמו כן, בשתי הזדמנויות החדיר את איבר מינם של שניים מן הילדים לפיו, תוך שהוא מציין בפני הילדים אמתלות שונות למעשיו.

במסגרת גזר הדין ציין בית המשפט המחוזי כי העברות אותן ביצע הנאשם מעוררות שאט נפש וסלידה, ופגיעתן קשה הן בקטינים והן בהוריהם, אשר השמיעו את כאבם ואת השבר בו הם נתונים בפני בית המשפט.

בית המשפט עמד על החומרה הגלומה בעבירות מין המבוצעות בקטינים ועל הצורך בענישה מחמירה משיקולי גמול והרתעה. לצד זאת, הבהיר בית המשפט כי "שיקולים כבדי משקל הצדיקו אימוץ הסדר הטיעון העונשי שגובש בין הצדדים, לרבות הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן ללא צורך בשמיעת ראיות, תוך חיסכון בזמנם של עדי התביעה, בדגש על בני משפחות נפגעי העברה; היות הנאשם נעדר הרשעות קודמות; העובדה שהנאשם הפקיד טרם ישיבת הטיעונים לעונש פיצוי מקסימלי לנפגעי העברה בסך של 258 אלף שקלים והעובדה שההסדר הוא על דעת כל הורי נפגעי העברה ובהסכמתם".

במסגרת גזר הדין פנה בית המשפט להורי הקטינים, הבהיר כי שמע את כאבם והביע תקווה כי עם סיומו של ההליך הפלילי יוכלו למצוא מעט שלווה בנפשם, להתקדם הלאה בחייהם ולהשקיע את כוחם ואת תעצומות נפשם בבניית המשך חייהם ובביסוס עתיד ילדיהם.

עו"ד איריס פיקר סגל מפרקליטות מחוז מרכז, מסרה לאחר גזר הדין: "עונש המאסר הממושך של עשר שנים שנגזר על איתי לוי, משקף את החומרה הרבה של מעשיו שבוצעו תוך ניצול ציני לאורך זמן כלפי ילדים חסרי ישע בגילאי הגן. הנאשם פגע פגיעה קשה ועמוקה בגופם ובנפשם של ילדים רכים בשנים ובתחושת הביטחון של ההורים שהפקידו את ילדיהם בבית החבר מתוך אמון. השיקול המרכזי שקיבלה הפרקליטות בהחלטה על הסדר הטיעון היה הרצון לחסוך משבעת הקטינים ובני משפחותיהם את הצורך להעיד בבית המשפט ולשחזר את הטראומה שחוו. הפיצוי הכספי המשמעותי שישלם לוי לנפגעים מהווה הכרה נוספת בנזק הכבד שנגרם להם, ועונש המאסר הממשי מעביר מסר מרתיע ובלתי מתפשר כלפי עברייני מין".