דיון סוער נערך הבוקר (שני) בוועדה למעמד האישה, סביב שאלת נוכחותו של אליעזר ברלנד, ראש פלג "שובו בנים", בהילולה שתיערך במירון בשבוע הבא.

במהלך הדיון, נציג משרד ירושלים ומורשת ישראל סירב לענות לשאלות יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת מירב כהן האם יכניסו את ברלנד להדליק מדורה בהילולה, שהרי בעבר התחייבו שלא יאפשרו את כניסתו.

"אני יוצאת מפה עם הבנה ברורה שיש רצון להגן על עבריין מין", אמרה, "יש דיונים שאנחנו מקיימים שהבעיה בהם היא חוסר יכולת של הגופים המעורבים, כאן הבעיה היא חוסר רצון".

כזכור, בשנת 2016 ברלנד הורשע על פי הודאתו במסגרת עסקת טיעון בעבירות של מעשים מגונים ותקיפה ונידון ל-18 חודשי מאסר, מהם ריצה עשרה חודשים בפועל.