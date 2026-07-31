טסים לערי הנופש היוקרתיות באירופה: חופשות הקיץ של האדמו"רים

במהלך חודשי הקיץ מרבית האדמו"רים יוצאים לחופשה, או אולי למנוחה כפי שמכנים זאת בציבור החרדי. הם עוזבים את החסידים, את קבלות הקהל, ההתייעצות, וסדרי התפילה הקבועים - ונופשים בהרי האלפים בשוויץ או באוסטריה. מכיון שמדובר ב"סלבס" במרכאות של החברה החרדית, סביב החופשות האלה התפתח תחום משגשג של צילומי פפראצי שלהם.

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כאמור, בזמן שהם נחים בערי הנופש היוקרתיות באירופה, אפשר להתבלבל ולפספס שמדובר באדמו"רים שעיסוקם העיקרי ביום יום הוא בבית המדרש. החופשות כוללות פעמים רבות טיסות במטוסים פרטיים, או לפחות בביזנס, ומגיעות לסכומים של עשרות אלפי דולרים, במימון החסידים.

בינתיים כאן בארץ, החסידים ממתינים לקבל עדכונים ותיעודים על הנעשה אצל רבניהם, ממש סלבס מן המניין.

בחסות שגרת המלחמה וסגירות השמיים לעיתים תכופות, בשנים האחרונות ישנה גם מגמה חדשה בקרב חלק מהאדמורים, פחות טיסות לחו"ל ויותר נופשים בארץ.

בשבועות הקרובים בזמן שהחסידים יעקבו מרחוק בחרדת קודש אחרי המטוסים, המלונות והכרכרות המפוארות, רבניהם יאגרו כוחות בנופש לקראת חודש הרחמים והסליחות שעמוס בקבלות קהל, תפילות ואירועים המוניים.