רוטב הקטשופ הוא אחד המרכיבים הכי ורסטיליים במטבח שלנו. כשאנחנו לא טובלים בו את הצ'יפס, אנחנו מערבבים אותו ברוטב ברבקיו, משלבים אותו ברוטב אלף האיים, או משתמשים בו כרוטב. יש משהו בשילוב המתוק והחמוץ של עגבניות וחומץ שפשוט מקפיץ כל טעם.

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אבל מתברר שהחומציות הנהדרת הזו יכולה לעשות פלאים גם מחוץ למטבח. בפעם הבאה שאתם נתקלים במשימת ניקוי קשוחה במיוחד, כדאי שתזכרו את 10 השימושים הביתיים המפתיעים האלה לקטשופ:

1. ניקוי סירי נחושת (ואפילו מטבעות)

נחושת נוטה להשחיר ולהתכסות בכתמים כתוצאה מחשיפה לחמצן, שמנים ומים. עם הזמן, סירי הנחושת האהובים עליכם עלולים לפתח שכבה ירוקה או חומה כהה

מה עושים? מרחו שכבה נדיבה של קטשופ על האזורים המוכתמים, תנו לו לשבת כמה דקות, ולאחר מכן שפשפו וקרצפו בעזרת מטלית מיקרופייבר. כשתהיו מרוצים מהתוצאה – שטפו היטב ויבשו מיד. טיפ מדעי לילדים: אפשר לנקות ככה גם מטבעות נחושת ישנים.

2. הסרת חלודה מכלי עבודה

שכחתם את כלי העבודה שלכם בחוץ בגשם? החומצות העדינות שבקטשופ יכולות להסיר את החלודה שנוצרה על פני השטח.

מה עושים? מרחו קטשופ על כתמי החלודה, כסו בניילון נצמד והשאירו את הכלים כך למשך עד 24 שעות.

לאחר מכן, שפשפו בעדינות את החלודה בעזרת מברשת שיניים ישנה, שטפו במים ויבשו היטב.

3. שחרור שאריות אוכל שרוף מסירים ומחבתות

קטשופ יכול להציל מחבתות עם לכלוך עיקש ושרוף שנדבק לתחתית.

מה עושים? מרחו שכבה עבה של קטשופ והניחו לו להיספג במשך 30 דקות לפחות (או למשך הלילה במקרים קשים).

לאחר מכן שפשפו בעדינות עם ספוג פלא או כרית קרצוף, שטפו ויבשו.

אזהרה חשובה: חומצות עלולות לפגוע באלומיניום ולגרום לו לקורוזיה ("חורים" קטנים), לכן אין להשתמש בשיטה זו על כלי בישול מאלומיניום.

4. הסרת כתמי מים קשים (אבנית)

הקטשופ מסוגל לפרק את המינרלים שיוצרים כתמי מים קשים ואבנית על הברזים ואביזרי האמבטיה שלכם.

מה עושים? מרחו קטשופ על האזור, המתינו מספר דקות, ואז נגבו והבריקו את הברז. הקטשופ יסייע להעלים את כל כתמי המים ויעניק לברז מראה מבריק.

5. שיקום מחבתות יציקת ברזל (קסט איירון) חלודות

באופן נורמלי, יציקת ברזל וחומציות לא הולכים יחד, מכיוון שהחומצה הורסת את שכבת ההגנה של המחבת (ה-Seasoning). אבל לפעמים אין ברירה.

מה עושים? אם המחבת העלתה חלודה קשה, צפו אותה בקטשופ והניחו לה לעמוד במשך שעה (או יותר, אם החלודה עמוקה). שפשפו בעדינות את החלודה עם ספוג או מברשת ניילון קשיחה. לאחר שהחלודה הוסרה, שטפו את המחבת והקפידו לבצע לה תהליך שימוש מחדש (Reseasoning).

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6. הברקת מתכות (כסף ופליז)

ניתן להשתמש בקטשופ כדי להבריק פריטי כסף, פליז (Brass) ונתך בדיל (Pewter) שהשחירו קלות.

מה עושים? מרחו את הקטשופ על החפץ, תנו לו לשבת במשך 15 דקות, ולאחר מכן הבריקו ושפשפו בעזרת מטלית רכה.

7. ניקוי רשתות הגריל

בדומה למחבתות, קטשופ הוא פתרון מעולה להסרת שאריות אוכל שנדבקו וחלודה מרשתות המנגל.

מה עושים? השתמשו במברשת כדי למרוח שכבה נדיבה של קטשופ על הרשתות. לאחר 15 דקות, קרצפו את הרשת בעזרת מברשת הגריל שלכם או עם נייר אלומיניום מקומט. עכשיו אתם מוכנים להדליק את האש ולבשל.

8. שחרור ברגים תקועים

היכולת של הקטשופ לפרק חלודה יכולה לעזור לכם גם לפתוח ברגים עיקשים שנלכדו במקומם.

מה עושים? מרחו קטשופ סביב החיבור והתפר של הבורג, המתינו כעבור שעה, ונסו לשחרר אותו. במקרים של חלודה קשה במיוחד, ייתכן שתצטרכו להשתמש גם בשמן חודר חלודה ייעודי.

9. הרגעת עקיצות חרקים

תרופת סבתא ביתית מפתיעה: הקטשופ יכול לסייע בקירור והרגעת העור לאחר עקיצות של יתושים או חרקים אחרים.

מה עושים? שולפים את הבקבוק מהמקרר, שמים נגיעה קטנה של קטשופ קר ישירות על העקיצה, ושוטפים במים לאחר כ-3 דקות.

10. פוליש ושדרוג לרכב

הקטשופ יכול לשמש כחומר פוליש מצוין לחלקי כרום ברכב, ואפילו לניקוי פנסים קדמיים שהפכו עכורים ומטושטשים.

מה עושים? מרחו על הפנסים או חלקי הכרום, המתינו 15 דקות, ונגבו היטב בעזרת מטלית נקייה ויבשה.

(טיפ בונוס: אם הפנסים שלכם זקוקים לטיפול עמוק יותר, גם משחת שיניים לבנה רגילה עושה כאן עבודה מדהימה).