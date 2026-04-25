עין שקופצת, חתול שחור, סולם באמצע הרחוב - גם בשנת 2026, אמונות תפלות ממשיכות ללוות מיליוני אנשים ברחבי העולם, חוצות תרבויות, עדות ורמות השכלה.

"יש דברים שאנחנו לא יודעים להסביר", אבל למרות חוסר ההיגיון, רבים עדיין בוחרים "לא להתגרות בגורל". כך למשל, עוברי אורח שנשאלו מדוע לא עברו מתחת לסולם הודו בפשטות: “אומרים שלא כדאי, ליתר ביטחון”.

האמונות הללו נטועות עמוק גם בהרגלים יומיומיים. אוהדי ספורט מספרים שהם לובשים תמיד את אותם בגדים, אוכלים את אותו אוכל ואף חונים באותו מקום, מתוך אמונה שזה ישפיע על תוצאות המשחק, "באמונות תפלות לא נוגעים".

ד"ר אריאל הירשהורן, מנתח בבית החולים שיבא, מספר כי הוא מקפיד ללבוש גרביים מסוימים בניתוחים מורכבים: "התפקיד שלהן זה לשמור אותי בממוקד".

לדברי פרופ' עמירם רביב, פסיכולוג קליני וחינוכי, מדובר בתופעה רחבה: "אמונה תפלה היא אינה רציונלית, אבל היא משרתת את המאמין - היא עוזרת להתמודד עם מצבי אי-ודאות ועם התחושה שאין לנו שליטה מלאה בגורלנו”.

התופעה חוצה מגזרים ותרבויות. בקרב עולי חבר העמים, למשל, ישנה הקפדה על מנהגים כמו ישיבה לפני יציאה לטיסה או הימנעות משריקות בבית. מנגד, בקרב אחרים מדובר בהרגלים מהבית, כמו הימנעות ממעבר מעל אדם אחר או יריקה לאחר מפגש עם חתול שחור.

עם זאת, הגבול בין אמונה להרגל עלול לעיתים להיטשטש. "זה יכול להגיע למצב של חוסר תפקוד", אומרת יוצרת התוכן שירה בר מזרחי, שמזהירה מפני הקצנה. פרופ' רביב מוסיף כי בעוד אמונות תפלות נפוצות כמעט אצל כולם, רק במקרים נדירים הן הופכות להפרעה של ממש, כמו OCD.

בניסוי שנערך הוצב סולם ברחוב צר, ורוב העוברים והשבים בחרו לעקוף אותו, גם במחיר סיכון קל. חלקם הודו שאינם יודעים להסביר מדוע, אך עדיין העדיפו שלא לקחת סיכון.

המסקנה ברורה: גם בעידן של מדע וטכנולוגיה, אמונות תפלות לא נעלמו, אלא פשוט הסתגלו.