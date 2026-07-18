בעקבות הטרנד היפני: האם קלפי הפוקימון שלכם שווים עשרות אלפי שקלים?

התרבות היפנית חווה פריחה חסרת תקדים בישראל, ומגלגלת סכומי עתק בשוק האספנות של קלפי האנימה והפוקימון. כתבת i24NEWS טל סבג צללה לעולם ארץ "השמש העולה":

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בעלי החנות "אנימה", בר תורג'מן, אומר כי הקלפים הינם השקעה יציבה וטוען: "כל מי שמשקיע בפוקימון, אין לזה כמעט הפסד". קלפים נדירים נסחרים כיום באלפי דולרים, ולאחרונה היוטיובר לוגן פול מכר קלף ייחודי בסכום דימיוני של 16.5 מיליון דולר.

התחביב הנוסטלגי הופך לשיגעון שממכר מבוגרים וצעירים כאחד, ומייצר דרמות ברגע חשיפת הקלפים הנדירים. האספן עומר בראל משחזר את הרגע שבו גילה קלף יקר ערך ומשתף: "בשנייה שהוא פתח את החבילה וראיתי את הקלף הזה, אני קפאתי במקום. לא יכולתי לזוז, רעדתי". בראל חושף כיצד הוא ואביו רוכשים יחד קלפים באלפי שקלים, שערכם כמעט מכפיל את עצמו.

הטרנד האסייתי מתפשט גם אל עולמות הקולינריה, הלשון ואומנויות הלחימה העתיקות שמגיעות ישירות לתל אביב. סהר שמעוני, מנהל קבוצת קוקו נוקו, מתאר את הכנת הפנקייק היפני ואומר: "הכל נעשה בקפידה, בדיוק, בהתאם למסורת היפנית, ב-100% אותנטיות".