לאחר פרסום ההקלטות - ממ"ז י-ם מתנצל: "לא ציפיתי לכזו מעילה באמון"

בפתח ישיבת סגל הפיקוד הארצי הבוקר (שני) הצהיר ממ"ז ירושלים אבשלום פלד בפני עמיתיו "בראשית הדברים מבקש להתנצל, מעומק ליבי, בפני כל מי שנפגע, אך בו זמנית חשוב לי לומר שכולנו בני אדם עם עליות ומורדות. וכאשר אדם, באשר הוא אדם, פורק רגשותיו באופן דיסקרטי בפני קרוב, הוא איננו מצפה לכזו מעילה באמון ע"י הקלטת הדברים הוצאתם מההקשר האישי והפצתם לנחלת הכלל, כחלק ממעשה זדון".

הדברים מגיעים בהמשך להקלטות פלד שנחשפו השבוע בכאן 11 בהם נשמע תוקף בחריפות את המפכ"ל לשעבר קובי שבתאי: "הוא הרג את המשטרה, קבר אותה, אין שירות לאזרח. אין לו מושג מה זה ניהול, מה זה ישיבות", ומכנה את השר בן גביר "ילד" ו"לא פשוט" וכן אמר על מגב שהם "לא עושים כלום".

כזכור, כי הוועדה למינוי בכירים דנה שעברה שעברה כשפלד רצה להתמנות לתפקיד המפכ"ל בסוגיית אישור מינויו של המועמד של השר איתמר בן גביר לתפקיד המפכ"ל. הדיון נערך לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה את חוות דעתה לוועדה, בה טענה כי עולים פגמים בהתנהלות של פלד - בהתייחס לחקירתו במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בשנת 2015. היא כתבה עוד כי הוא "ניצל את תפקידו הציבורי לטובת עניינים אישיים", וכי "גרסאותיו היו שונות בחקירה".