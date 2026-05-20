גבר כבן 45 נדקר למוות היום (רביעי) במתחם ישיבה בבית כנסת בבני ברק לעיני בנו, על ידי חשוד שנמלט מהמקום. כוחות ההצלה שהגיעו למקום פינו אותו תחילה לבית החולים כשהוא במצב אנוש, שם נקבע מותו. צוות חוקרים של המשטרה נמצא בזירה ומבצע איסוף ממצאים. על פי המשטרה, הרקע לאירוע פלילי.

בימים האחרונים הגיע למתחם הישיבה החשוד ברצח, דר רחוב בעל רקע נפשי, ובינו לבין הקורבן התפתח ויכוח, ככל הנראה על רקע עלייה לתורה. לפי מידע שהגיע לידי i24NEWS, כבר אז איים החשוד על הקורבן ואמר לו: "אני עוד אטפל בך". היום, כאמור, זה הסתיים ברצח.

מתנדבי זק"א שהגיעו למקום סיפרו: "מדובר בגבר כבן 50 שישב על ספסל הלימודים בבית כנסת ברחוב מהרשל בעיר בני ברק ונדקר, כוחות ההצלה פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו".