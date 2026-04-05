כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד באדי (בן מוחמד) אלעם, פלסטיני בן 51 מהשטחים, שהתחזה לאיש מוסד ובעלי תפקידים ביטחוניים בשטח אויב ואף לטייס. הוא רכש את אמון הקורבן - וסחט באיומים. כתב האישום מייחס לו עבירות חמורות, בהן סחיטה באיומים, התחזות, וכן כניסה לישראל שלא כחוק.

התלונה התקבלה במשטרה באמצע החודש שעבר, בגין ניסיון סחיטה ואיומים. מהחקירה עלה כי הנאשם שהה בישראל באופן בלתי חוקי מחודש יולי 2025 ועד למעצרו במרץ 2026. כשלושה חודשים לאחר כניסתו לישראל, הכיר את המתלוננת, תושבת מג'דל שמס, אם לארבעה ילדים באינסטגרם.

הוא הציג עצמו בשם "פאדי טיימי", טען שהוא דרוזי המתגורר במג'דל שמס, וניהל עם המתלוננת קשר אינטימי שכלל מפגשים בביתה. בכתב האישום נכתב כי במסגרת הקשר שנרקם בין השניים, ניצל הנאשם את האמון שניתן בו והתחזה בשם בדוי לתושב הצפון.

לאורך התקופה הציג עצמו, בין היתר, כאיש מוסד, כבעל תפקיד ביטחוני הפועל בשטח אויב ואף כטייס ישראלי. לצורך כך, עשה שימוש באמצעים טכנולוגיים במטרה לבסס את אמינות זהותו הבדויה.

עוד עולה מכתב האישום, כי הגבר הפלסטיני בווידאו ובתמונות במצבים אינטימיים ובעירום חלקי (כולל בזמן שישנה) ללא ידיעתה וללא הסכמתה. כאשר המתלוננת ביקשה לנתק את הקשר או כשהנאשם חשד שהיא בקשר עם אחר, הוא איים להפיץ את החומרים האינטימיים כדי "לגמור לה את החיים".

הנאשם שלח את הסרטונים למתלוננת עצמה כדי להטיל עליה אימה, ויצר קשר עם בעלה של המתלוננת בוואטסאפ, סיפר לו על הקשר ושלח לו את התמונות והסרטונים האינטימיים. בנוסף, שלח את החומרים גם לבני משפחה נוספים ולחברותיה של המתלוננת, מתוך כוונה לבזות אותה ולפגוע במעמדה בקהילה הדרוזית.

טרם השליחה, ניסה לסחוט את האישה תוך הפעלת לחץ ואיומים חמורים. בין היתר אמר לה: תביני כאן, אם את לא תקשיבי לי ולא תצייתי לי, אני אהרוג אותך, אשרוף את עצמי, תביני, חביבי אל ואל תעמידי לי את המילים". עוד הבהיר כי אם היא לא תענה לו או "תציית" להוראות שלו, הוא יממש את האיומים שלו באופן מיידי.