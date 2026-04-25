הפנים הרעולות, דירת המסתור של האב ושתיקת הנערים: פרטים חדשים מרצח ימנו זלקה

רצח ימנו זלקה בליל העצמאות ממשיך להכות גלים: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) ב"מגזין השבת" פרטים חדשים על הרצח, החשודים והראיות שבידי החוקרים.

כאמור, שבעה קטינים, בני 12 עד 16, נעצרו במהלך סוף השבוע בחשד למעורבות. מרביתם בעלי עבר פלילי, וחלקם היו במנוסה בימים האחרונים. על פי ההערכות, לפחות חלקם היו תחת השפעת אלכוהול בעת האירוע, ופעלו כשהם חובשים כובעים ועוטים כיסויי פנים.

ל-i24NEWS נודע, כי על פי החשד, הדוקר הוא החשוד המרכזי - נער כבן 15 - אשר אותר כשהוא מסתתר בדירת אביו באזור המרכז. בין העצורים - שני אחים ובן דודם, בני משפחת פשע מוכרת בעיר.

עוד נודע, כי בידי היחידה החוקרת ראיות משמעותיות, כאשר המרכזית שבהן - תיעוד של רגעי הרצח. בנוסף, הבגדים שעל פי החשד שימשו את המעורבים בזמן האירוע נתפסו, ועל חלקם נמצאו גם טלפונים. הסכין עדיין לא אותרה.

כלל החשודים שומרים בשלב זה על זכות השתיקה, זאת למרות הממצאים והראיות שקושרים אותם לאירוע, והעובדה כי תועדו בזירת הרצח. לפי גורם בחקירה, כתב אישום יוגש בפרשה - אך בשלב זה, טרם ברור באילו סעיפים.