לאחר פרסום זהותו: נעצר החשוד בצילום משפיענית רשת בתא הלבשה בתל אביב

תושב תל אביב בן 25 נעצר היום (רביעי) בחשד לצילום משפיענית הרשת שיר וייס בתא ההלבשה בקניון TLV בתל אביב. הוא נעצר לאחר שבית משפט השלום בתל אביב הוציא צו מעצר נגדו בגין עבירות של פגיעה בפרטיות ועבירות מין לכאורה.

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תחילה, הוא סירב לפתוח את הדלת בפני השוטרים. לאחר שעשה זאת - נלקח לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך, הוחלט על מעצרו. הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט בעיר.

כאמור, המתלוננת פרסמה פוסט ויראלי על הטרדה שעברה לכאורה במהלך בילוי שגרתי בחנות בגדים בתל אביב. משפיענית הרשת שיר וויס שיתפה במהלך ריאיון ב-i24NEWS: "עבר עליי יום לא פשוט, מאוד מציף. הגשתי תלונה במשטרה, אבל מאתמול לא נרדמתי", סיפרה, "בגדול זה סתם מקרה רגיל. הלכתי לקניון, נכנסתי לברשקה, ועמדתי בתור לתאי המדידה. החנות הייתה הומה באנשים. לפני שנכנסתי לתא מדידה עמד לפניי בתור גבר. המוכרת הובילה אותנו לשני כיוונים שונים".

וויס המשיכה: "תוך כדי שאני מודדת בגדים - מחליפה בגד ים ושמלה - אני שומעת את הגבר הזה מבקש לעבור לתא לידי בטענה שהתאורה בתא שלו לא מספיק טובה. המשכתי בשלי למדוד וברגע שאני מרימה את העיניים שלי למעלה אני קולטת שיש אייפון שמתעד את השניות הארוכות שבהן אני ערומה ומתלבשת".

"צעקתי 'מישהו מצלם אותי, מישהו מצלם אותי'. הייתי ערומה אז היו לי כמה שניות של הלם שבהן אני צריכה להתלבש על מנת לצאת להתעמת איתו מחוץ לתא. אני יוצאת ורואה שזה הגבר שעמד לפניי בתור וחייך לעברי חיוך מוזר ואז ביקש לעבור לתא לידי", הוסיפה.

משפיענית הרשת התייחסה לתגובתו של המטרידן בעימות: "הוא אמר לי שאני ממציאה ולא קרה שום דבר. הוא הושיט לי את הטלפון והראה לי שאין בגלריה שלו תמונות. הוא בזמן הזה מחק את התמונות. אני בטוחה שהמטרידן הזה הוא מטרידן סדרתי".