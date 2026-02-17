לאחר שפגע מינית בקטינה: עבריין מין בפיקוח נעצר בבת ים

גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב בת ים, נעצר לפני מספר ימים בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה בת 14 בחוף הים בעיר. החשוד הינו עבריין מין המצוי תחת פיקוח של יחידת "צור" בשירות בתי הסוהר, אשר נעצר שלוש פעמים בתקופה האחרונה בגין הפרות צו הפיקוח ויצירת קשר עם קטינות.

החקירה נפתחה לאחר שהקטינה הגיעה להתלונן בתחנת המשטרה. בעקבות התלונה, שוטרים מתחנת בת ים איתרו את החשוד ועצרו אותו בביתו, לאחר שעל פי החשד מחק את כלל ההתכתבויות בין השניים ואת מספר הטלפון של המתלוננת. מהחקירה עולה כי פנה לקטינה בחוף הים עם הצעות מגונות ואף ביצע בה, על פי החשד, מעשה מגונה.

לאחר מעצרו של החשוד על ידי המשטרה, ובסיוע גורמי הפיקוח של יחידת "צור", הוארך מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב והחקירה בעניינו במשטרת בת ים נמשכת.