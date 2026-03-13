"שם עלייך ז*ן": צעיר מיפו מנע כניסה למקלט בזמן אזעקה

צעיר מיפו תועד אתמול (חמישי) כשמנע כניסה למרחב מוגן בזמן אזעקה. בתיעוד הוא נשמע בין היתר מקלל "אני שם עלייך ז*ן" וחוסם בגופו אנשים שמנסים להיכנס לממ"ד בבניין פרטי בעיר. הוא מכחיש: "הסרטון מציג תמונה מעוותת". המשטרה חוקרת והוא יזומן לחקירה.

הצעיר מסר בתגובה: "אני לוקח אחריות מלאה על התגובה הפיזית ומצר עליה מאד. עם זאת, הסרטון חתוך ומציג תמונה מעוותת: בגלל הברים שבאזור, דיירי הבניין שלנו מוצאים את עצמם שוב ושוב נעולים מחוץ למקלט הפרטי כי בליינים תופסים אותו. לפני שהמצלמות דלקו, ביקשתי מהם יפה לגשת למקלט הציבורי הסמוך כדי להשאיר מקום לדיירים. בתגובה, סורבתי וספגתי קללות קשות, כולל קריאות 'נאצי' שפשוט ריסקו אותי באותו רגע וגרמו לי לאבד שליטה בתוך הלחץ של האזעקה. הסרטון הזה עושה לי משפט שדה אכזרי וגורם לי נזק נפשי עצום". לדברי חבריו, הוא לוחם קרבי לשעבר ופוסט-טראומטי מהדרום.