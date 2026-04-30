התחזו לנציגי שירות: חולייה עקצה עשרות קשישים בכמיליון שקלים

היחידה המרכזית במחוז ירושלים עברה היום (חמישי) לשלב הגלוי בחקירת פרשיית הונאה רחבת היקף, במסגרתה נעצרו 11 חשודים בחשד לעוקץ שיטתי של קשישים ואוכלוסיות מוחלשות, בהיקף מצטבר של כמיליון שקלים.

החקירה הסמויה החלה לפני מספר חודשים, בעקבות שורת תלונות של קשישים תושבי מבשרת ציון, שדיווחו על דפוס פעולה דומה: שיחת טלפון מ"נציג שירות" של חברת תקשורת, בקשה לפרטים מזהים, ולאחר מכן חיובים חריגים בכרטיסי האשראי. עד כה אותרו כ-70 נפגעים ברחבי הארץ.

מהחקירה עולה כי חברי החוליה פעלו בשיטה מתוחכמת: הם התחזו לנציגי שירות, שכנעו את הקורבנות למסור פרטים אישיים, השתלטו על הקווים הסלולריים שלהם, וכך עקפו מנגנוני אבטחה של חברות האשראי. בהמשך ביצעו עשרות עסקאות לרכישת ציוד טכנולוגי יקר ומוצרים נוספים, תוך ריקון חשבונות הבנק של חלק מהקורבנות.

במהלך הפשיטה שבוצעה אתמול בירושלים ובמרכז הארץ, תפסו החוקרים ראיות וממצאים הקושרים את החשודים לעבירות. בנוסף, נתפסה וילה ברמת גן שבה התגוררו חלק מהחשודים, ובהם החשוד המרכזי, כשעל פי החשד גם הנכס עצמו הושג במרמה מבעלת הבית הקשישה המתגוררת בחו”ל.

החשודים, בגילאי 18 עד 40, הובאו לחקירה בימ"ר ירושלים וצפויים להיות מובאים לבית משפט השלום לדיון בהארכת מעצרם.

דוברות המשטרה

מפקד מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים, רפ"ק דותן גרילק, אמר: "מדובר בניצול ציני ואכזרי של אוכלוסייה מוחלשת. נמשיך לפעול בכל האמצעים כדי להגיע לעבריינים ולמצות עמם את הדין".