פרסום ראשון: כתב אישום הוגש בפרשת מעילת הענק באחיסמך, כך פרסמה היום (שני) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. מהפרטים עולה, כי עשרות מיליונים זרמו לאיש עסקים אחד.

כאמור, פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד שלום תמאם, ששימש במשך שנים כמזכיר וגזבר אגודת "היצרנים" במושב אחיסמך - פרשה כלכלית רחבת היקף שהובילה לקריסת האגודה והוציאה עשרות נפגעים.

תמאם מואשם בין היתר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים וניהול פעילות פיננסית ללא רישיון. מכתב האישום עולה, כי הוא ניהל בפועל פעילות פיננסית ללא רישיון במשך שנים. בין היתר, העניק הלוואות בריבית וגייס פיקדונות מחברי האגודה, תוך הבטחת תשואה של כ-2.5 אחוזים.

במקביל, הוזרמו סכומי עתק לאיש עסקים אחד, משה ארביב, שניהל את משק החלב והבשר הגדול ביותר במושב, בהיקף שמוערך ביותר מ-70 מיליון שקלים. לפי כתב האישום, ההלוואות נרשמו על שם אביו, והועברו באמצעות שיקים שנוכו אצל צ'יינג'ים.

עוד נודע, כי היקף האשראי המצטבר עומד על עשרות מיליוני שקלים: כ-45.5 מיליון שקלים וחצי דרך האגודה, כ-21.9 מיליון שקלים נוספים שנרשמו על שם האב ועוד מיליונים נוספים בהלוואות ושיקים. לפי האישום, הופקדו כ-15.7 מיליון שקלים על ידי עשרות מתלוננים. מדובר בסכומים שלא ניתן היה להשיב לאחר קריסת האגודה.

הפרשה התפוצצה בדצמבר 2022, אז הופסקה פעילות האגודה והיא נכנסה להליכי פירוק והנפגעים נותרו ללא גישה לכספם.