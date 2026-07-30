הלוחם שנשקו נחטף בדרום הר חברון הגיע להעיד – ונחקר באזהרה

הלוחם שנפצע בשבת האחרונה במהלך עימות שבו נחטף נשקו האישי בידי פלסטינים סמוך ליישוב סוסיא, מצא עצמו אתמול (רביעי) תחת חקירה באזהרה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, בחשד שהוא זה שתקף את הפלסטינים המעורבים באירוע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בית המשפט הצבאי האריך היום בשבעה ימים נוספים, עד ל-4 באוגוסט, את מעצרם של ארבעת החשודים הפלסטינים שנעצרו בגין תקיפת רועה צאן חייל וחטיפת נשקו האישי בסמוך ליישוב סוסיא בשבת האחרונה. הארכת המעצר בוצעה לבקשת צוות החקירה של מחלק הפח"ע במפלג המיעוטים של ימ"ר ש"י, לטובת מיצוי החקירה נגדם והעמדתם לדין.

כזכור, התקרית התרחשה במהלך סוף השבוע האחרון בעת שהלוחם טייל באזור. על פי הדיווחים הראשוניים, הוא הותקף בידי מספר פלסטינים שחטפו את נשקו ואף ניסו לירות לעברו. החייל נאבק בהם, נפצע ונמלט, ובהמשך עצר צה"ל ארבעה חשודים בהשתתפות באירוע.

לוחם צה"ל שהותקף ונפצע באירוע, הגיע לתחנת המשטרה כדי למסור את עדותו כקורבן עבירה ולגבות את גרסתו לצורך ביסוס התיק נגד התוקפים. אלא שלטענת ארגון "חוננו", במהלך גביית הגרסה הוחלט באופן חריג לעצור את ההליך והלוחם עצמו נחקר באזהרה ונפתח נגדו תיק פלילי בחשד שהוא זה שתקף את הערבים המעורבים בעימות. הלוחם שוחרר לביתו בתום חקירתו.

במשטרה אישרו כי במסגרת התיק נגד ארבעת החשודים נגבתה גרסתו של הלוחם כחלק מהפעולות הנדרשות. "לטובת מיצוי החקירה בעניינם. במסגרת החקירה המתנהלת כנגד החשודים, נמסרה עדותו של הקורבן ונגבתה גרסתו כחלק מהפעולות הנדרשות בתיק החקירה כנגד ארבעת החשודים בתקיפתו ובחטיפת נשקו וזאת על מנת להמשיך את ההליך החקירתי והעמדתם של החשודים לדין", נמסר בהודעת המשטרה.

אך בארגון "חוננו", המעניק ללוחם סיוע משפטי, תקפו את המהלך בחריפות. עו"ד נתי רום, שליווה את החייל, מסר: "החייל הותקף באופן ברוטלי, נלחם כארי, נפצע ואושפז. הוא הגיע למסור עדות, ולפתע האשימו אותו שהוא התוקף, למרות שהתיעוד מהזירה ברור לחלוטין. המנהג שמשטרת ישראל חוקרת באזהרה באופן אוטומטי אנשים שהגנו על חייהם הוא פסול, מרתיע ופוגע בביטחון המדינה".