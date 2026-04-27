חשיפת i24NEWS: כתב אישום הוגש נגד שתי חיילות צה"ל, בגין פרשה חמורה שנחקרה בימ"ר נגב ובמצ"ח, כך פרסמה היום (שני) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.

לפי כתב האישום, החיילת המרכזית, נהגת בחטמ"ר עציון, ניצלה תקופת ריתוק בבסיס בזמן שחיילות אחרות לא שהו במקום וגנבה אמצעי לחימה. מדובר בלפחות 20 מחסניות, בהן 16 שנלקחו מחיילות אחרות.

בהמשך יצרה קשר עם אזרח, ויחד קשרו קשר למכור את התחמושת לגורם עברייני מרהט. באחת העסקאות נמכרו 20 מחסניות בכ-5,000 שקלים, שחולקו ביניהם. עוד עולה מכתב האישום, כי החיילת גנבה גם שני רימוני הלם מהיחידה והסתירה אותם בארון בחדר המגורים בבסיס - שם אותרו על ידי בלשי ימ"ר נגב.

לחיילת המרכזית מיוחסות עבירות של קשירת קשר לפשע, סחר בנשק והובלת נשק. בנוסף, לפי האישום, היא השתמשה במספר הזדמנויות בסמים. בנוסף, החיילת השנייה נאשמת בהחזקת סמים מסוכנים מסוג קנאביס. במקיבל, כתב אישום הוגש גם נגד האזרח המעורב.