רב ממירון נעצר בחשד לביצוע לעבירות מין חמורות

רב בן 54 מהיישוב מירון נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) בחשד לביצוע עבירות מין חמורות.

במהלך החודש האחרון התקבלו תלונות במשטרת ישראל אודות חשד לביצוע עבירות מין חמורות. עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה סמויה על ידי שוטרי המחוז הצפוני, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות חקירה לאיסוף ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה, למעצר החשוד.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נעצר החשוד, תושב מירון, המשמש כרב באחת הקהילות במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם נחקר בחשדות המיוחסים לו.

משטרת ישראל קוראת לכל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי לפנות ולהגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה או באמצעות מוקד 100.