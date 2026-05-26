חשד לחיסול: גבר כבן 30 נהרג בפיצוץ רכב בעפולה, המשטרה פתחה בחקירה

חשד לחיסול בעפולה: גבר כבן 30 נהרג היום (שלישי) בפיצוץ רכב בעיר. תחילה, הגבר נפצע אנוש ופונה לבית החולים העמק, אך בהמשך הוא מת מפצעיו.

ממד"א נמסר תחילה כי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על רכב שככל הנראה התפוצץ ברחוב הברוש בעפולה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

חובש רפואת חירום במד"א אברומי ויזל, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום בכוחות גדולים של מד"א, ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מפוזרים ברחוב. גבר כבן 30 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

מהמשטרה נמסר כי זהותו של הפצוע טרם ידועה וכי חקירה נפתחה בנושא.