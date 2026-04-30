כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד מוחמד עבד אל גני, בן 20, תושב נחף שבגליל, לאחר חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז צפון ושירות הביטחון הכללי.

על פי ממצאי החקירה, לפני מספר חודשים נשבע הנאשם אמונים לארגון הטרור דאעש, ובהמשך פעל לקידום פעילות טרור. בין היתר, ניסה לרכוש אקדח ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה”ל בעיר כרמיאל.

עוד עלה מהחקירה כי במהלך מעצרו נתפסו בביתו כרזות וסמלים שונים המזוהים עם דאעש, המעידים על הזדהותו עם הארגון.

דוברות המשטרה

עם הגשת כתב האישום, ביקשה פרקליטות מחוז צפון להורות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.