המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדר בשם אלדר יצחק דיין בן 23, תושב דימונה, אשר נראה לאחרונה ב-17 ביולי באיזור פארק הירקון בתל אביב. קיים חשש שהיה מעורב באירוע אלימות בין התאריכים 18-19 ביולי.

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תיאורו

גובה: 1.60 מ'.

מבנה גוף: רזה.

צבע עיניים: חומות

צבע שיער: שחור קצוץ

לדברי משפחתו, הוא היה בפארק הירקון ביום שישי בערב, לפני עשרה ימים. המיקום האחרון שלו היה בתחנת דלק פז בקצה הפארק, בכיוון של ת"א.

מההתכתבות האחרונה עם בת הזוג שלו, עולה חשש כאמור שהיה מעורב באירוע אלימות. אלדר שלח לה "שומעת, בלאגן מאמי, תכף יוצא חזרה לעיר". בת הזוג שלחה לו לאחר מכן מספר הודעות, אך לא קיבלה מענה. בין היתר כתבה לו: "יואווו אני מקווה שלא הסתבכת שם", ובהמשך כתבה לו: "מאמי אתה לא זמין משתיים, אני דואגת רצח... אמרת שתחזור ותבוא אלי...".

כל היודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת דימונה בטלפון: 08-6543480