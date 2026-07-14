תושב יבנה בשנות ה-40 נעצר היום (שלישי) בחשד שתקף בכיר בעירייה במהלך ישיבת מועצה. הוא יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט בהארכת מעצרו.

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כאמור, התקיפה המדוברת התרחשה אתמול, במהלך ישיבה של מועצת העיר יבנה. השוטרים שהוזעקו למקום איתרו את החשוד וביצעו בירור ראשוני, ממנו עלה החשד לפיו החשוד על פי החשד לישיבת מועצת העיר והפריע למהלכה התקין.

לאחר שהתבקש לחדול ממעשיו תקף באלימות בכיר בעיריית יבנה, שנכח באותה העת בישיבה, וכתוצאה מכך נפצע באורח קל בפניו.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז מרכז של משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גילוי של אלימות, במטרה לשמור על ביטחון האזרחים, שלומם והסדר הציבורי".