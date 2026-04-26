אימה בגינה הציבורית: ילד בן 9 השליך סכין לעבר בן 3 - והטריד אותו מינית

אירוע חריג ומזעזע התרחש בגינה ציבורית בראש העין, כאשר פעוט בן 3.5 ובן דודו נפלו קורבן לאלימות קשה מצד חבורת ילדים גדולה מהם. מה שהחל כמשחק חברי לכאורה בנדנדות, הסלים במהירות למסכת של הטרדות ודרישות מבזות, ובסופו של דבר - אחד הילדים כבן 9 השליך על הפעוט ובן דודו סכין מטבח. המשפחה הגישה הבוקר (ראשון) תלונה במשטרה ומסרה את הסכין.

בשיחה עם i24NEWS, אם הפעוט סיפרה כי ילדיה הגיעו למתחם הקטנטנים בגינה בעיר. חבורת ילדים, המוערכים בגילאי 7.5 עד 9, החלו לנדנד את הפעוטות בעוצמה רבה. למרות בקשותיהם החוזרות ונשנות להפסיק, הילדים הגדולים המשיכו בשלהם עד שאחד הפעוטות קפץ מהנדנדה בבכי.

בשלב זה, כך מתארת האם, האירוע קיבל תפנית חמורה עוד יותר: אחד הילדים מהחבורה דרש מהפעוטות להוריד את המכנסיים והתחתונים ולחשוף את איבר מינם. הפעוטות המבוהלים צייתו, ומיד לאחר מכן שלף אחד הילדים הגדולים סכין מטבח והשליך אותה לעבר בן ה-3.5. הסכין נחתה במרחק קצר מאוד מגופו של הפעוט. תודות לתושייתם של אבי המשפחה ואחיו הבוגר של הפעוט שמיהרו לתפוס את הסכין, נמנע אסון גדול יותר.

האם מתארת מצב נפשי קשה של בנה מאז המקרה: "הוא בחרדות ובפחדים שיהרגו אותו. הוא לא רוצה ללכת לגן כי הוא מפחד שאין מי שיגן עליו".

בשיחה טעונה, הביעה האם זעזוע עמוק מהקלות שבה ילדים צעירים מחזיקים בכלי נשק ומשתמשים בשפה אלימה: "אנחנו חסרי ביטחון לשלוח את הילדים לגינה או לתת להם לחזור לבד מבית הספר. זה מבהיל שזה מגיע ממש לפתח הבית שלנו, בשכונה שבה כולם מכירים את כולם".

הבוקר הגיעו ההורים לתחנת המשטרה, הגישו תלונה רשמית ומסרו לידי החוקרים את סכין המטבח ששימשה באירוע. האם פנתה להורים אחרים בקריאה לעוררות: "תפתחו את העיניים, תבדקו מה יש לילדים בתיק ותציבו להם גבולות. זה חייב להעלות נורות אדומות".