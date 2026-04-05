כתב אישום הוגש בשבוע שעבר נגד שרון יהודה, איש המשק הוותיק של מכבי תל אביב בכדורסל, בגין עבירות מין חמורות בקטין.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי כתב האישום, בין הנאשם ובין הקטין ובני משפחתו הייתה הכרות מוקדמת - והמעשים נמשכו החל מחודש יולי 2024 ועד מרץ 2026. מהפרטים עולה כי יהודה ביצע בקטין, שטרם מלאו לו 14, מעשי אינוס, מעשים מגונים, מעשי חדירה אסורה וניסיון מעשי חדירה אסורה, תמורת כסף ומתנות שנתן לו.

"בחלק מהמפגשים, המתלונן אף צפה במהלך האקטים המיניים בתכנים פורנוגרפיים באמצעות הטלפון הנייד של הנאשם", נכתב. עוד צוין כי השניים נפגשו בין 15-20 פעמים, בדירת המגורים של הנאשם בעיר אור יהודה או במחסן דירתו שבבניין בית המגורים.

באתר הרשמי של מכבי תל אביב, נכתב על יהודה: "שרון יהודה משמש בתור איש משק וכבר למעלה משלושה עשורים צועד יד ביד עם מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. שרון גדל ביהוד למשפחה שנושמת צהוב-כחול ומעיד על עצמו כאדם שמגיל אפס הונחל בו המכביזם. התחנך בבית הספר מקווה ישראל, התגייס לצה"ל ושירת כלוחם בחיל השריון. ב-1992 הצטרף ל"פלוגת הסדרן" של מכבי, התקדם לחדרי ההלבשה וכאיש משק שותף לעבודה הלוגיסטית הרבה סביב הקבוצה הבכירה".

עוד נכתב באותו עמוד הנושא את תמונתו של יהודה: "לאחר שירותו הסדיר, עבד שרון יהודה כעשור בחברת אופיס דיפו, המשיך כסוכן מכירות בחברת "זריחה תעשיות" ולאחר שמונה שנים נוספות הצטרף ל"בנדא מגנטיק", שם הוא עובד במקביל גם כיום כסוכן אביזרי מחשוב. שרון מתנדב באגף התנועה של משטרת ישראל החל מ-2005 ומשמש כקמב"ץ היחידה בדרגת רב-פקד. נשוי פלוס שלוש בנות".