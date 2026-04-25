הכנופייה שהטילה אימה על תושבי דרום תל אביב חוזרת: חמישה קטינים נעצרו במהלך סוף השבוע, בחשד למעורבות באירוע אלימות בו נפצעו שני קטינים באורח קל. העצורים הם חברי כנופיית SSQ הפועלת בשכונת שפירא.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי סעיף 27א'

כאמור, שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון פתחו בחקירה בעקבות אירוע האלימות, שקרה במרכז תל אביב בלילה שבין חמישי לשישי ובו נפצעו שני קטינים באורח קל, ונזקקו לטיפול רפואי.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת לב תל אביב וחוקרי מז"פ הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה ביצעו איסוף ממצאים ופעולות לאיתור המעורבים והחשודים". עוד נמסר כי העצורים הם חמישה קטינים תושבי גוש דן, ומעצרים נוספים צפויים בהמשך.