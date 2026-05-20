אחרי שבועות של של דחייה, הזמר אייל גולן הגיע היום (רביעי) לחקירה במפלג ההונאה של מחוז מרכז במשטרה, במהלכה נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירות מין במסגרת אותה תלונה חדשה של קוסמטיקאית על אירוע שהתרחש לטענתה לפני 9 שנים.

במהלך החקירה שנמשכה כ-5 שעות, הכחיש הזמר המפורסם את הנטען לו וטען לניסיון סחיטה מצד המתלוננת - וגם הציג לחוקרים הודעות, הקלטות ושיחות שלכאורה תומכות בגרסה שלו.

גורם המעורה בפרטי החקירה אומר ל-i24NEWS: "נראה שמנסים ללכת לאייל גולן על הראש, כמו שהתיק חזר ככה הוא גם יחזור לפרקליטות". כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, גם המתלוננת צפויה לקבל זימון לחקירה ולכל הפחות למסור עדות.

במקביל ישנה התפתחות בפרשת "משחקי חברה" במהלכה ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, קיים ישיבה בנושא הזה עם צוות החקירה בה הוא מורה להקפיא את השלמות החקירה אותן ביקשה הפרקליטות. בלט מבקש מצוות החוקרים עמדה מקצועית לגבי אותן בקשות ובעיקר מנסה להבין מדוע נדרשות אותן השלמות אחרי הרבה מאוד שנים.

עורך הדין של המתלוננת מסר: "במרכז הדברים נמצאת נפגעת עבירה שנאלצת פעם אחר פעם להתמודד לא רק עם ההליך עצמו, אלא גם עם שיח ציבורי קשה, השמצות וניסיונות לערער את אמינותה. זו מציאות קשה שמרתיעה נפגעות רבות מלפנות ולהתלונן מלכתחילה. יש לקוות כי ההליך ינוהל ברגישות ובמקצועיות, תוך שמירה על כבודה וזכויותיה של נפגעת העבירה, וכי מסע ההכפשות, השקרים והניסיונות לפגוע בה ידעך וייפסק".