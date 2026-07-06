שמונה חיילים בשרשרת הפיקוד של גדוד הסיור הבדואי נאשמים במעורבות בפרשות שונות של הברחת סחורות לרצועת עזה, כך פרסם היום (שני) לראשונה כתבנו אבישי גרינצייג.

מדובר במספר פרשות נפרדות, כאשר ברוב המקרים המעורבים כלל לא ידעו שחבריהם לגדוד מנהלים רשתות הברחה במקביל. היקף הרווחים של הנאשמים מוערך ב-1.5 מיליון שקלים במצטבר. באחת ההברחות קיבלו החיילים סכום של כאלף שקלים במזומן על כל סיגריה ו-10,000 שקלים על חפיסה של 20 סיגריות. במקרה אחר אף הצליחו להבריח לעזה אופנוע.

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תגובת דובר צה״ל: "צה"ל רואה בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועת עזה, המגלמת סיכון לביטחון המדינה בכלל, וביתר שאת מקרים בהם מעורבים משרתי צה"ל בשירות סדיר או מילואים. כל גופי האכיפה בצה"ל - המשטרה הצבאית החוקרת והפרקליטות הצבאית, בשיתוף יתר גופי הביטחון ורשויות האכיפה, ימשיכו לפעול לחקירת אירועים מעין אלו ומיצוי הדין עם המעורבים במעשים מסוג זה".

"בעקבות האירועים בוצעו הפקות לקחים משמעותיות. גדוד 585 מצוי בתהליך מתמשך של התעצמות, הכולל חיזוק הנורמות הפיקודיות, העמקת השיח הערכי והעלאת הכשירות המבצעית בכלל הדרגים".