דובר צה"ל התיר לפרסם הערב (שבת) את שמותיהם של חללי צה"ל שנפלו בשני אירועים שונים בדרום לבנון: סרן שחר גמלא ז"ל, קצין בסיירת אגוז, בן 23 ממושב נטור, וסמל אהד יערי ז"ל, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, בן 21 מרחובות.

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סמל אהד יערי ז"ל נהרג ככל הנראה כתוצאה מאירוע פנימי בכוח שממנו היה חלק, נסיבות מותו נמצאות כעת תחת חקירה של המשטרה הצבאית.

סרן שחר גמלא ז"ל נפצע קשה מפגיעת כטב"ם בלילה בין חמישי לשישי האחרון ונפטר הבוקר מפצעיו. משפחתו בחרה לתרום את איבריו. הלווייתו תיערך מחר במושב קשת. פרטים מלאים לגבי ההלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מסר: "מאז שבעה באוקטובר לחם שחר בכל מקום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותו, בגבורה, בנחישות ובתחושת שליחות עמוקה. גם ברגעי הכאב הקשים בחרה משפחתו באצילות נפש לתרום את איבריו, ובכך ממשיך שחר להציל חיים ולהעניק תקווה לאחרים, מעשה המבטא את רוחו ואת ערכיו".

בנוסף לנפילתם של שחר ואהד - במהלך השבוע האחרון נהרגו ארבעה לוחמי צה"ל. ביום ראשון, התיר צה"ל לפרסם כי סמ"ר מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, נהרג מפגיעת רחפן נפץ. מיכאל היה בן יחיד לאמו, השניים עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020.

למחרת נפל בלבנון סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא הגדודי של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. בתקרית בו נהרג נפצעו שבעה חיילים, בהם שני קצינים ולוחם שמצבם הוגדר קשה. באותו יום התיר צה"ל לפרסם כי גם סמל-ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל גם הוא מפגיעת רחפן נפץ.

ביום חמישי האחרון הותר לפרסום כי סרן איתמר שמואל למברג, בן 21 ממשמרת השבעה, קצין בגדוד השריון 75, חטיבה 7, נפל מפגיעת טיל נ"ט לעבר טנק של כוחות שפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטאני. למברג נהרג במקום.

ההגבלה הישראלית בביירות - והפנייה של הרמטכ"ל לדרג המדיני

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע דיווח אמש ב"קבינט שישי" כי בצה"ל רוצים להמשיך להילחם בלבנון עד כמה שניתן. עם זאת, אמר הרמטכ"ל לדרג המדיני כי "אם אתם רוצים לקבל את ההסכם כפי שהוא מונח, בואו נקבל אותו עכשיו". זמיר, אמר כי במידה ואין היתכנות לקבלת "הסכם משופר" - עדיף לעצור עכשיו ולקבל את העסקה.

מוקדם יותר השבוע כתב הנשיא טראמפ ברשת החברתית "Truth": "שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, לבנון. הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. תודה לך, ביבי! קיימתי גם שיחה עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לירות לעברם. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שלנצח נצחים".