פרשה חמורה בשב"ס: סוהר הבריח ציוד אסור - תמורת עשרות אלפי שקלים

פרשה חמורה בשירות בתי הסוהר: סוהר באגף רגיש בכלא אשל נאשם שבמשך מספר חודשים הוא קיבל שוחד של עשרות אלפי שקלים תמורת הברחת ציוד אסור עבור ארבעה אסירים לפחות, כך מפרסמת הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" ראש דסק הפלילים לי עייש. חלק מאותם אסירים מרצים מאסר עולם בגין רצח.

מהפרטים עולה כי הסוהר נהג להיפגש עם קרובי האסירים מחוץ לבית הכלא והיה מקבל מהם אלפי שקלים בכל פעם. בתמורה לכך, היה מבריח את אותו שלל אל תוך הכלא. בין היתר הבריח התקני USB בתוך חפיסות סיגריות, כדורים מסוגים שונים ואפילו בשמים של דיור, כשבאחד המקרים אפילו לקח בושם לעצמו. עבור כך קיבל כ-30 אלף שקלים במזומן. את הציוד החביא בבית הכנסת של בית הסוהר והאסירים אספו אותו משם. בנוסף עולה כי ספג לחץ ואיומים מצד קרובי האסירים כדי שימשיך להבריח את הציוד, אך הוא בחר שלא לדווח על כך. כעת הוא מואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

משירות בתי הסוהר נמסר כי הוא "רואה בחומרה רבה כל חריגה מהחוק ומהנורמות המצופות ממשרתי הארגון.עם סיום פעולות בדיקה וחקירה ראשוניות שהחלו בארגון הועברו כלל הממצאים לגורמי החקירה ביאח"ס לצורך המשכה ומיצוי הדין. במקביל, ובהתאם לנהלים, הסוהר, אשר היה מצוי בתקופת ניסיון, זומן לשימוע ושוחרר משירות".

עוד נמסר כי השירות "נוקט במדיניות של אפס סובלנות כלפי קשר אסור עם אסירים, מעשי שחיתות, הפרת אמונים והחדרת חפצים אסורים למתקני הכליאה. הארגון ימשיך לפעול בנחישות באמצעות כלל זרועותיו, ובהן אגף המודיעין, לסיכול עבירות מסוג זה, לשמירה על ביטחון מתקני הכליאה ולמיצוי הדין עם כל מי שיפעל בניגוד לחוק".