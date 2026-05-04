דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר (שני) הודעת פינוי לתושבי הכפרים קאנא, דבעאל (נפת צור), קעקעיית אל-ג’סר וצריפה שבדרום לבנון. מפגש נוסף ייערך ביום רביעי או חמישי בארצות הברית בין שגרירי ישראל ולבנון, לא צפויה פגישה בין נתניהו לעאון.

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם אזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים בלבנון: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון הנמצאים בעיירות ובכפרים הבאים: קאנא, דבעאל (נפת צור), קעקעיית אל-ג’סר, צריפא. לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, נאלץ צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם" (איילי כהן) בפעם השמינית: תנועת פת"ח צפויה לקיים את כנס התנועה שלה ב-14 במאי. בין המתמודדים בבחירות לראשות התנועה - יאסר עבאס, בנו של ראש הרשות (ברוך ידיד) העיתון הפלסטיני "אל-קודס אל-ערבי" מדווח כי תנועת חמאס סיימה את היערכותה לבחירת הנהגתה. עם זאת, טרם נקבע מועד לבחירת ראש הלשכה המדינית. ההחלטה צפויה בימים הקרובים (איילי כהן) דיווח ערבי: מפגש נוסף ייערך ביום רביעי או חמישי בארצות הברית בין שגרירי ישראל ולבנון, לא צפויה פגישה בין נתניהו לעאון (ברוך ידיד)