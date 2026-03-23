פרסום ראשון: הממשלה תדון מחר (שלישי) בהצעת החלטה תקדימית להקמת יחידה מיוחדת באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, שמטרתה להתמודד עם "תופעות שליליות בקרב בני נוער ביהודה ושומרון". היחידה, שתפעל כמנהלת זמנית למשך שלוש שנים, תרכז את המאמץ הממשלתי להוצאת נערים בסיכון ממעגלי הפעילות האלימה באמצעות כלים חינוכיים וטיפוליים.

ההחלטה מגיעה בהמשך להמלצות צוות בין-משרדי שהוגשו בספטמבר 2025, ונועדה לייצר "מענה רך" ומניעתי לצד פעולות האכיפה. התכנית הלאומית שתגובש תתמקד בחיזוק החוסן הקהילתי, מניעת נשירה ממערכת החינוך והפעלת תכניות הכנה לשירות צבאי.

התקציב כולל של התכנית צפוי להיות 44 מיליון שקלים בשנה (40 מיליון ממשרד האוצר ו-4 מיליון ממשרד הביטחון). חמישה תקני כוח אדם ייעודיים למשרד הביטחון יוקצו להפעלת היחידה. היחידה תגבש תכנית אופרטיבית מפורטת שתובא לאישור הממשלה עד ל-19 באפריל 2026.

עיקרי התכנית הלאומית: הפעלת תכניות ייעודיות לעידוד גיוס לצה"ל והרחבת המענים לנשירה ממסגרות לימודיות, הגברת הליווי הסוציאלי ברמת הפרט וחיזוק המעטפת הקהילתית במועצות האזוריות ביו"ש, הרחבת פעילויות בתחומי התרבות, הספורט והכשרה מקצועית לתעסוקה והקמת ועדת פיקוח רחבה בראשות ראש היחידה, שתכלול נציגים ממשרדי המשפטים, החינוך, הרווחה, המשטרה וצה"ל, לצד נציגי המועצות האזוריות.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי לתופעת בני הנוער בסיכון ביו"ש יש "השלכות משמעותיות על המצב הביטחוני הרגיש באזור". היחידה החדשה תפעל לסנכרן בין כלל גופי הממשלה כדי להסיר חסמים ולהבטיח רצף טיפולי גם עבור נערים שאינם תושבי האזור במקור, במטרה לצמצם את מצבי הסיכון והחיכוך בשטח.