ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יעיד מחר (שני) בבית המשפט כפי שתוכנן, זאת ברקע ההסלמה מול איראן. במקביל, בכיר ישראלי מסר ל-i24NEWS כי "ראש הממשלה קיים מספר דיונים ביממה האחרונה - ישראל ערוכה לכל תרחיש".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

גורם צבאי מסר ל-i24NEWS כי "צה"ל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש. בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם".

בישראל נזהרים מאוד לא לדבר בנושא הפעולה של ארצות הברית לפתיחת מיצר הורמוז, כמובן עודכנו מראש וזה עלה בדיון הביטחוני של רה"מ אמש, שנמשך אל השעות הקטנות של הלילה וכלל גם הערכות על ההשלכות של הפעולה הזו. נכון להיום אחר הצהריים טרם התקיפה האיראנית על איחוד האמירויות, ההערכה בישראל לפי שני גורמים ישראלים שונים, הייתה שהמבצע לפתיחת הורמוז לא יוביל לירי על ישראל.

עם זאת, לאור ההתפתחויות הערב והאישור מצה"ל על העלאת הכוננות בחלק מהמערכים, ניתן לומר שההערכה הזו כנראה תשתנה.