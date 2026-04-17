חשיפת i24NEWS: חשד לרשת ריגול בתוך חיל האוויר - חיילים נעצרו

פרשייה ביטחונית חדשה וחמורה נחקרת בימים אלו בשב"כ ובמשטרה. ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה הערב (שישי) כי שני חיילים בסדיר מחיל האוויר עצורים כבר כחודש בחשד שריגלו עבור גורמים איראניים, לאורך תקופה ותוך כדי השירות.

לפי החשד לא מדובר במקרה בודד, אלא ברשת שפעלה יחד. בתחילת החקירה נעצרו גם חיילים נוספים, חלקם ממערכים רגישים (לרבות מערך ההגנה האווירית), והטיפול בעניינם הועבר למצ"ח.

עוד עולה מהחקירה כי שני החשודים הופעלו על ידי גורמי מודיעין איראניים וניצלו את תפקידם להעברת מידע על מערכות, מיקומים ואישים בכירים.

כתב אישום נגדם צפוי לקראת סוף השבוע הבא, ומסתמן שיכלול את הסעיף החריג של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מה שמעיד על חומרת העבירות.

בכיר בחיל האוויר מזהיר כי מדובר בשורת מקרי ריגול בחיל, "תינקט עד קשה".