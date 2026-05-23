טראמפ: "דנים כעת בפרטים הסופיים של העסקה - שתוכרז בקרוב" | עדכונים שוטפים
טראמפ: "ההסכם עם איראן נחתם ברובו, דנים כעת בפרטים סופיים" • טראמפ הוסיף כי הוא שוחח עם נתניהו והשיחה עברה ב"צורה טובה מאוד" • סוכנות הידיעות "פארס" של משמרות המהפכה: מצר הורמוז יישאר בשליטת איראן
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב". על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא טראמפ שומר לעצמו את הזכות לחידוש המלחמה אם איראן לא תעמוד בהסכם המסגרת.
ניו יורק טיימס מפי 3 גורמים איראנים: ההסכם יוביל לשחרור 25 מיליארד דולר של נכסים קפואים (ברק בטש)
וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים: הנשיא טראמפ שומר לעצמו את הזכות לחידוש המלחמה אם איראן לא תעמוד בהסכם המסגרת (ברק בטש)
סוכנות הידיעות "פארס" של משמרות המהפכה: בניגוד לדבריו של טראמפ, מצר הורמוז יישאר בשליטת איראן (ברק בטש)
טראמפ: "ההסכם עם איראן נחתם ברובו, דנים כעת בפרטים סופיים" (ברק בטש)