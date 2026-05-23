נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שבת לראשון) כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב". על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא טראמפ שומר לעצמו את הזכות לחידוש המלחמה אם איראן לא תעמוד בהסכם המסגרת.

