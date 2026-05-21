שני חמושים זוהו במרחק של מאות מטרים מגבול לבנון - וחוסלו | עדכונים שוטפים
החמושים חוסלו במהלך הלילה בתקיפה אווירית לאחר שזוהו על ידי תצפיות צה"ל • אזעקות הופעלו הבוקר בראש הנקרה בשל חשש לחדירת כטב"ם מלבנון, שלבסוף לא חצה לשטח ישראל
דובר צה"ל פרסם כי במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) שני חמושים זוהו במרחק של מאות מטרים מגבול לבנון, וחוסלו בתקיפה אווירית. אזעקות הופעלו בראש הנקרה בעקבות חשש לחדירת כטב"ם מלבנון. שר החוץ של האיראני נפגש עם שר הפנים הפקיסטני כדי לדון בהצעות האחרונות לסיום המלחמה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
דובר צה"ל: המטרה האווירית שבגללה הופעלו אזעקות בראש הנקרה לא חצתה לשטח ישראל
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י נפגש עם שר הפנים של פקיסטן על מנת לדון בהצעות האחרונות לסיום המלחמה (אלון גל)
אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת כטב”ם מלבנון
דובר צה"ל: לפני זמן קצר תצפיות צה"ל זיהו תנועה חשודה של שני חמושים במרחק של מאות מטרים מגבול לבנון, מיד לאחר מכן הם חוסלו בתקיפה אווירית. בתום סריקות באזור, לא אותרו ממצאים המעידים על הימצאות חשודה נוספת במרחב (גיא עזריאל)
סוכנות הידיעות האיראנית ISNA: נמשכים חילופי המסרים בין וושינגטון לטהרן במטרה להגיע למסגרת הסכם (ברק בטש)
הסנאטור לינדזי גראהם: "הנשיא טראמפ הבהיר כי לא יתאפשר לאיראן להמשיך להחזיק בלמעלה מ-400 ק"ג של אורניום מועשר ברמה גבוהה. היא עלולה להשתמש בו כדי לייצר 'פצצה מלוכלכת', או שתוכל בעתיד להביא אותו לרמת העשרה צבאית של 90%" (אלון גל)