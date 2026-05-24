בכיר בממשל האמריקני הבהיר לפוקס ניוז כי "אין עסקה עד שלא תהיה עסקה", וכי לא צפויה חתימה היום או מחר. למרות שהצדדים הסכימו עקרונית על המסגרת ונמצאים ב-95% מהדרך, המשא ומתן על הניסוחים בנושאי מאגר הגרעין ומצר הורמוז עדיין נמשך. בממשל מדגישים כי לא יתקפלו ויפעלו לפי העיקרון של "אין אבק, אין דולרים" כדי להבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. הנשיא נוטה לאפשר עוד מספר ימים לסגירת הקצוות, אך מובהר כי ארה"ב מחזיקה באופציה לחדש את התקיפות הצבאיות אם המגעים ייכשלו (אלון גל)