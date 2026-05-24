בכירים אמריקנים: "אין אבק, אין דולרים" - ולא תהיה עסקה גרועה | עדכונים שוטפים
איראן מציבה קו אדום ודורשת שחרור נכסים מיידי • מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מאשר שלא ניתן להגיע להסכמה בנושא הגרעיני "תוך 72 שעות" • המשא ומתן נמשך ובוושינגטון נערכים גם לאפשרות של חידוש התקיפות
למרות התקדמות והסכמה על 95% מהסכם המסגרת, בכירים אמריקנים מבהירים הלילה (שני) כי לא צפויה חתימה בימים הקרובים, וכי פוטנציאל העסקה תלוי בעיקרון "אין אבק, אין דולרים" - לפיו איראן לא תקבל דבר לפני מסירת האורניום המועשר. מנגד, באיראן מציבים קו אדום ומתעקשים על שחרור מיידי של נכסיהם הקפואים עם ההכרזה, ומסרבים לקשר סוגיה זו לתיק הגרעין. בעוד המשא ומתן על הניסוחים נמשך וממתין לאישור חמינאי, בוושינגטון מדגישים כי לא יתקפלו, ואף ערוכים לחידוש התקיפות הצבאיות אם השיחות יקרסו.
בהמשך למעצרים האלימים בספרד, חבר משט אוסטרי ששב לארצו נעצר באופן אסרטיבי מיד עם נחיתתו בשדה התעופה של וינה (רון צור)
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" המזוהה עם המשטר מדווחת כי טהרן מסרבת לקשר בין שחרור נכסיה הקפואים לבין סוגיית החומרים הגרעיניים, ומדגישה כי ההבנה הראשונית צריכה להתמקד בנושא "סיום המלחמה". באיראן מבהירים כי לא התחייבו בשלב זה לגבי פרטי 'תיק הגרעין', ודורשים את שחרור חלק מהנכסים המוקפאים מיד עם הכרזה אפשרית על הסכם. לפי הדיווח, אי-שחרור הכספים הללו יהווה הזנחה של קו אדום איראני, ויוביל לכך שההבנות בין הצדדים לא יקוימו (הדר טבשי)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מאשר שלא ניתן להגיע להסכמה בנושא הגרעיני "תוך 72 שעות" (אלון גל)
בכיר בממשל האמריקני הבהיר לפוקס ניוז כי "אין עסקה עד שלא תהיה עסקה", וכי לא צפויה חתימה היום או מחר. למרות שהצדדים הסכימו עקרונית על המסגרת ונמצאים ב-95% מהדרך, המשא ומתן על הניסוחים בנושאי מאגר הגרעין ומצר הורמוז עדיין נמשך. בממשל מדגישים כי לא יתקפלו ויפעלו לפי העיקרון של "אין אבק, אין דולרים" כדי להבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני. הנשיא נוטה לאפשר עוד מספר ימים לסגירת הקצוות, אך מובהר כי ארה"ב מחזיקה באופציה לחדש את התקיפות הצבאיות אם המגעים ייכשלו (אלון גל)