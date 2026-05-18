כוחות צה"ל השתלטו הבוקר (שני) על המשט הטורקי שעשה את דרכו לעזה. על הסיפון נמצאים תומכי חמאס שתכננו לפרוץ את המחסום הימי ברצועה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחעם מפקד שייטת 3 בזמן ההשתלטות על המשט. "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה".

"אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו ולכן ברכות מכל הלב. תמשיכו עד הסוף. המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם", אמר נתניהו.

משרד החוץ התייחס הבוקר למשט הטורקי: "שוב, פרובוקציה לשם פרובוקציה שמטרתה לשרת את חמאס, להסיט את תשומת הלב מסירובו של חמאס להתפרק מנשקו ולחסום את התקדמות תוכנית השלום של הנשיא טראמפ".

בהודעה של משרד החוץ נכתב בנוסף כי "רצועת עזה מוצפת בסיוע. מאז אוקטובר 2025 לבדו, נכנסו לעזה יותר מ-1.58 מיליון טונות של סיוע הומניטרי ואלפי טונות של אספקה ​​רפואית".

אמש מסר גורם מדיני ל-i24NEWS כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות ביטחונית מקדימה בנוגע למשט הטורקי. הגורם הוסיף שהמשט, ובו 50 ספינות, אמור להגיע לחופי ישראל תוך 48 שעות. הוא אורגן ע"י ה-IHH, אותו ארגון שבעבר ארגן את משט המרמרה. ראש הממשלה יקיים מחר ישיבה מבצעית בנושא עם ראשי מערכת הביטחון.

בישראל חוששים מאוד מפני עימות אפשרי גדול מאוד עם טורקיה במידה והשתלטות תוביל לאלימות ולהרוגים.