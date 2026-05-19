טראמפ: "נסיים את המלחמה עם איראן מהר, הם מאוד רוצים לעשות עסקה"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם עייפים ונורא רוצים לעשות עסקה" • הסנאט העביר לאישור הצעת החוק שתגביל את סמכויותיו של טראמפ להמשיך לתקוף באיראן • עדכונים שוטפים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שלישי לרביעי): "נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם עייפים ונורא רוצים לעשות עסקה". מוקדם יותר סגן נשיא ארה"ב ואנס אמר בנוגע למו"מ: "אני לא אוכל לדעת האם תהיה עסקה, לפעמים אתה מרגיש שיש התקדמות ולפעמים לא". דובר צה"ל התיר לפרסום כי רב-סרן במיל' איתמר ספיר, בן 27 מעלי, נפל בקרב בדרום לבנון.
נשיא ארצות הברית טראמפ: "נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם כל-כך רוצים לעשות עסקה. הם עייפים, מישהו היה צריך לעשות את זה לפני 47 שנה"
50 בעד, 47 נגד: הסנאט העביר לאישור את הצעת החוק על סמכויות המלחמה, שתגביל את סמכויותיו של הנשיא טראמפ להמשיך לתקוף באיראן. כעת היא צפויה לעלות לאישור בסנאט (ברק בטש)