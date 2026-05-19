נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שלישי לרביעי): "נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם עייפים ונורא רוצים לעשות עסקה". מוקדם יותר סגן נשיא ארה"ב ואנס אמר בנוגע למו"מ: "אני לא אוכל לדעת האם תהיה עסקה, לפעמים אתה מרגיש שיש התקדמות ולפעמים לא". דובר צה"ל התיר לפרסום כי רב-סרן במיל' איתמר ספיר, בן 27 מעלי, נפל בקרב בדרום לבנון.

