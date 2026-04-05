הרס מהירי האיראני לחיפה: ארבעה מנותקי קשר מפגיעה ישירה, גבר בן 82 במצב קשה | עדכונים שוטפים
עוד ארבעה נפצעו קל בזירה • הנזק הגיע בעקבות שיגורים שנורו במקביל מאיראן לדרום ולצפון • טראמפ האריך לאיראן את הדד ליין • הרמטכ"ל מודה: "פירוק חיזבאללה מנשקו - יעד מתמשך, המערכה הנוכחית תקדם אותו"
היום ה-37 למבצע "שאגת הארי": מטח משולב נורה מאיראן לצפון ולדרום, ארבעה לכודים בפגיעה ישירה במבנה בחיפה, פצוע אחד במצב קשה. פגיעה ישירה של כטב"ם לבנוני בבית בגליל המערבי. הרמטכ"ל מודה: "פירוק חיזבאללה מנשקו - יעד מתמשך, המערכה הנוכחית תקדם אותו". טראמפ האריך לאיראן את הדד ליין: "יום שלישי בערב, שעון ניו יורק!".
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
במשמרות המהפכה מאיימים: "מיצרי הורמוז לעולם לא ישובו להיות כפי שהיו, במיוחד לא לארה"ב וישראל" (ברק בטש)
כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בסדיר ובמילואים ממשיכים בשעה זו לפעול בזירת הנפילה בצפון הארץ, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום והרשות המקומית. כוחות החילוץ מפעילים בזירה אמצעי חילוץ מתקדמים ואמצעים טכנולוגיים שונים במטרה לאתר את הלכודים במהירות האפשרית
גורם בריטי ל-i24NEWS: מכחישים את הדיווח על פגיעת טיל חיזבאללה בספינת מלחמה בריטית (גיא עזריאל)
ממצאי התחקיר מחיפה: הטיל זוהה בזמן, בוצעו מספר ניסיונות יירוט - שהחטיאו. ראש קרב במשקל מאות ק"ג נחת בשלמותו על אחת הקומות התחתונות בבניין מדורג והקריס שתיים נוספות. לפי ההדף הדל יחסית במרחב - כנראה שראש הקרב לא התפוצץ / התפוצץ חלקית עם הפגיעה. מנותקי הקשר לא היו במקלט התת קרקעי של הבניין (ינון שלום יתח)
המפכ"ל ל-i24NEWS בזירה בחיפה: "הטיל נשא מאות ק"ג של חומר נפץ" (אוריה קשת)
4 מנותקי קשר בחיפה: תחקיר ראשוני - הטיל כנראה לא התפוצץ אלא נפל ישירות על המבנה (לי עייש)
כבאות והצלה: "הגישה לזירה בחיפה מאוד קשה, שלושה מנותקי קשר כנראה מתחת להריסות"
טראמפ האריך לאיראן את הדד ליין: "יום שלישי בערב, שעון ניו יורק!" (ברק בטש)
הרמטכ"ל מודה: "פירוק חיזבאללה מנשקו - יעד מתמשך, המערכה הנוכחית תקדם אותו" (ינון שלום יתח)
במשמרות המהפכה טענו: "תקפנו ספינה ישראלית באמירויות" (לינה עבד)
טראמפ: "אודיע בקרוב מאוד מתי המלחמה באיראן תסתיים" (ברק בטש)
דיווח ראשוני על פגיעה ישירה של כטב"ם בבית בסמוך לעכו, כוחות בדרכם לזירה
מד"א: "חובשים ופראמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בחיפה תשעה נפגעים, בה גבר בן 82 במצב קשה שנפגע מחפץ חד ומהדף, שלושה פצועים במצב קל עם פציעות רסיסים והדף, וחמישה נפגעי חרדה"
יו"ר הפרלמנט האיראני: "כל האזור שלנו עומד להישרף כי אתה מתעקש לציית לפקודותיו של נתניהו" (מעיין רפאל)
אזעקות נוספות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין
הרמטכ"ל בנהריה ושתולה: "אנחנו אוחזים בשטח ולא נעזוב אותו עד שיוסר האיום הישיר עליכם, זה בראש סדר העדיפויות שלנו. הנחישות שלכם תסלול את הדרך לביטחון ארוך טווח בצפון. ראינו שההישגים מול איראן משפיעים גם על חיזבאללה, נעמיק את הפגיעה בארגון הטרור" (ינון שלום יתח)
אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון
הפגיעה בחיפה: ארבעה פצועים בדרגות שונות כתוצאה מהדף, בהם פצוע קשה בן 83 ותינוק במצב קל, סריקות מתבצעות אחר לכודים נוספים (ינון שלום יתח, אוריה קשת)
דובר נשיא איראן: מצרי הורמוז ייפתחו מחדש רק לאחר שעלות כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מהמלחמה תיגבה כהכנסות מאגרת המעבר המתוכננת החדשה במצר (מעיין רפאל)
פצוע קשה אותר בחיפה לאחר פגיעה ישירה במבנה מגורים במטח מאיראן, שני לכודים חולצו, הרס רב במקום וחשש לקריסת המבנה (אוריה קשת)