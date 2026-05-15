הותר לפרסום: סמ"ר נגב דגן, בן 20, נפל בקרב בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר הבוקר (שישי) לפרסום כי סמ"ר נגב דגן, בן 20, מדקל, לוחם בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. דגן הוא החלל ה-19 בלבנון מאז תחילת מלחמת "שאגת הארי".

התקרית הקשה אירעה אתמול, כשדגן ויחידתו פעלו באזור דרום לבנון. פצצת מרגמה נורתה לעבר הכוח ופגעה בו. לאחר נופלו, הוא הועלה מדרגת סמל לדרגת סמל-ראשון.

מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול: "בוקר קשה באשכול. אנו כואבים והמומים עם נפילתו של בן המועצה היקר שלנו נגב ז״ל, ממושב דקל. נגב הוא בנם של חווה ושלום ואח לחמישה. נגב היה צעיר חברותי, דעתן שהיה אהוב מאוד על חבריו. כבר כנער עבד בחריצות רבה, אהב לתקן רכבים ישנים והיה מחובר לעשייה בידיים ולדרך עצמאית משלו. אנו משתתפים בצערם העמוק של בני המשפחה, חבריו וקהילת דקל. צוותי המועצה והמושב מלווים את המשפחה ואת המעגלים הקרובים ויסייעו בכל הנדרש בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך".