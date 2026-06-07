כשנתיים וחצי מ-7 באוקטובר: בעוטף חוששים - חמאס כבר מתאושש

יותר משנתיים וחצי לאחר טבח 7 באוקטובר, תושבי עוטף עזה עדיין מתקשים להרגיש בטוחים. בקיבוץ גבים, שניצל מחדירת מחבלי הנוחבה בזכות לחימתה של כיתת הכוננות, מזהירים כי האיום לא הוסר - וחמאס ממשיך להתעצם מעבר לגדר.

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ענת דריוקס, הממונה על ועדת הביטחון בקיבוץ, אומרת כי למרות הפסקת האש, המציאות בשטח רחוקה מלהיות רגועה. "אנחנו מנרמלים מצב. מדברים על איום הרחפנים, שומעים פיצוצים כמעט בכל לילה וחמאס עדיין שם", היא אומרת. לדבריה, התושבים חוששים בעיקר מאפשרות של חדירה נוספת ליישובים ולא מירי רקטות.

גם תא"ל במיל' גיל שוורצמן, שלקח פיקוד על הגנת הקיבוץ לאחר פציעת הרבש"ץ ב-7 באוקטובר, סבור שהאיום נותר בעינו. "חמאס עדיין חי ושולט בעזה. יש לו נשק, רצון וכנראה גם יכולת להמשיך להטריד אותנו", הוא מזהיר.

במקביל, מסמכי שלל שנתפסו ברצועה וממצאים שנאספו במהלך הלחימה מצביעים על מאמצי שיקום אינטנסיביים של הארגון. לפי מומחים, חמאס ממשיך לגייס פעילים חדשים, לקיים הכשרות צבאיות, לשקם מנהרות ולפתח יכולות מבצעיות חדשות.

שלמה מופז, ראש מכון עמית למחקר טרור ומודיעין, מציין כי חמאס כבר מונה יותר מ-20 אלף פעילים. לדבריו, בארגון ממשיכים להכשיר לוחמים, ללמוד את לקחי המלחמה ולהשקיע בשיקום תשתיות צבאיות. "אנחנו צריכים להיות מודאגים מהתעצמות האויבים שלנו, במיוחד כשמדובר בחמאס שהפיק לקחים מהמלחמה", אמר.

אחד החששות המרכזיים של תושבי העוטף הוא אימוץ טקטיקות שהוכיחו את עצמן בזירות אחרות, ובראשן השימוש ברחפני נפץ. מומחים מעריכים כי חמאס כבר מחזיק ביכולות בתחום וכי מדובר באיום ממשי על יישובי הדרום.

לצד זאת, בצה"ל מדגישים כי רצועת האבטחה החדשה בתוך עזה והשליטה על חלקים נרחבים מהרצועה מקשות משמעותית על ניסיונות חדירה לישראל. עם זאת, בקרב התושבים התחושה נותרת מורכבת.