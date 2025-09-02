פרס ביטחון ישראל לתעשייה האווירית על פיתוח מטוסי מודיעין

מומלצים -

נוכח תרומתם המשמעותית לביטחון המדינה ובפרט במהלך מלחמת "חרבות ברזל": פרס ביטחון ישראל הוענק היום (שלישי) לתעשייה האווירית על הפיתוח והייצור של מטוסי המודיעין "שביט", "עיטם" ו"אורון".

"פיתוח המערך משקף חדשנות, יצירתיות, תעוזה ויוזמה טכנולוגית לאורך שנים רבות, לצד שיתוף פעולה יוצא דופן בין משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית", כך נקבע בנימוקים להענקת הפרס.

הפרס הוענק על הפיתוח והייצור של מטוסי המודיעין 'שביט', 'עיטם' ו'אורון', לנוכח תרומתם הרבה לביטחון מדינת ישראל. החשיבות והתרומה הרבה של מערך מטוסים זה, המבוסס על טכנולוגיות מתקדמות המקנות יכולות שליטה, בקרה ומודיעין בכל זירות הלחימה, באה לידי ביטוי מיוחד במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'. מטוסי המודיעין ביצעו מגוון רחב של משימות להגנת שמי המדינה ושימור העליונות המודיעינית, כחלק ממימוש זרועה הארוכה של מדינת ישראל.

התעשייה האווירית IAI משתייכת לקומץ קטן של חברות בעולם שמסוגלות לפתח, לייצר ולרשיין מטוסי מודיעין בעלי טכנולוגיות ייחודיות אלו. פריצת הדרך של החברה בתחום מטוסי המודיעין מתאפשרת הודות למכלול הטכנולוגיות הקיימות בחברה בתחום התעופה, הגילוי והמודיעין. ככלל זה, גם מזעור מערכות החישה, לצד פיתוח אלגוריתמיקה ויישומי תוכנה מבוססי בינה מלאכותית, שעל בסיסם פותחו מערכות מודיעין ברמת ביצועים גבוהה ביותר, המשולבות על מגוון מטוסים ובכלל זה גם מטוסי תובלה, נוסעים ומנהלים.

במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', מיבצעה התעשייה האווירית את מטוס ה'אורון', שהצטרף לטייסת ה'נחשון'. ה'אורון' משמש את חיל האוויר, חיל הים ואגף המודיעין בצה"ל והינו מטוס אחיזת שטח ראשון ומתקדם מסוגו בעולם. מטוס זה מצויד במערכות חישה ותקשו"ב פורצות דרך, המעניקות לצה״ל מימד מודיעיני חסר תקדים באחיזה של שטח עצום למעקב בזמן-אמת אחר מטרות קרקעיות וימיות, בכל מזג אוויר ובכל תנאי הראות. ה'אורון' מתבסס על פלטפורמת מטוס המנהלים מסוג Gulfstream G550 ומתאפיין בביצועי טיסה מעולים ובעלויות אחזקה נמוכות.

מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בועז לוי: "אנו גאים ונרגשים לקבל פרס ביטחון ישראל נוסף, הפעם עבור מטוסי המודיעין פורצי הדרך של התעשייה האווירית, המושתתים על טכנולוגיה תעופתית רב-שנים. עם תחילת מלחמת 'חרבות ברזל', פעלו עובדות ועובדי החברה במלוא המרץ כדי למבצע את מטוס ה'אורון', אשר מהווה תוספת משמעותית לטייסת הנחשון. מטוסי המודיעין המתקדמים שלנו, הם תוצר של פיתוחים רבים מבית התעשייה האווירית והם דוגמא נוספת לנחישות של עובדנו ולעוצמתן של הטכנולוגיות הייחודיות שלנו. התעשייה האווירית משקיעה רבות במחקר ובפיתוח של טכנולוגיות מתקדמות עבור מערכת הביטחון הישראלית, ואלו מאפשרות עליונות אל מול האיומים הקיימים והעתידיים".

במהלך הטקס נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים: "ב-1951 אמר דוד בן-גוריון: כי "מהותה של בעיית ביטחוננו - היא בעצם קיומנו. עלינו יש ערעור - לא על פרט זה או אחר של מדיניותנו הפנימית או החיצונית, אלא על עצם היותנו. אסור לנו להתעלם מהעובדה המרה, כי יריבינו חותרים גם תחת עצמאותנו הממלכתית וגם תחת קיומנו הפיזי בכללו. סכנת מלחמה בישראל היא סכנה לכל איש ואשה בישראל ולכל יהודי ויהודי בעולם" - אנחנו רואים זאת גם היום".

"בהקשרים הללו, אני מבקש להזכיר גם את המהלכים המדיניים הנדרשים. אין ספק שבמערכה הזאת התקבלו החלטות ביטחוניות אמיצות וחשובות, על ידי הדרג המדיני – אשר נושא בסמכות וביצוען כל ידי הדרגים המבצעים. כעת אנו נדרשים למחשבה מעמיקה, אופרטיבית ולא פחות חשוב: אמיצה - בנוגע ליום שאחרי ולמהלך המדיני שישלים את המהלך הצבאי".

"המלחמה הזאת, שמה בקדמת הבמה את חשיבות תפיסת הביטחון שלנו: לפעול ללא הרף להשגת יתרון איכותי על פני אויבינו - לכם, היושבות ויושבים כאן היום, יש חלק עצום בעליונות הזו, ובשם העם כולו, בשם המדינה כולה, אני מצדיע לכם ומודה לכם על כך", אמר הנשיא.