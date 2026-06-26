חשד שנועד לטרור: מצבור אמל"ח גדול אותר בבור מים ליד ירושלים

מצבור אמצעי לחימה שהוסלק בתוך בור מים עמוק אותר הלילה (שישי) ע"י לוחמי מג"ב בכפר אל-ג'יב בשטחי הרשות הפלסטינית, סמוך לירושלים. החשד - האמל"ח יועד לפעילות טרור.

במהלך השבוע, במסגרת חקירה המתנהלת באח"מ מג"ב עוטף ירושלים, ובעקבות מידע מודיעיני שעלה ביחידה, הוקפצו הלוחמים אל בור המים בגזרת חטיבת בנימין. עם הגעת הכוחות למקום, הכוחות ביצעו סריקות ראשוניות בניסיון להגיע לקרקעית הבור ואף צללו פנימה, אך בשל עומקו הרב ותנאי השטח המורכבים לא הצליחו להגיע אל תחתיתו.

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בעקבות כך, הזעיקו במג"ב כוחות כיבוי והצלה לישראל לצד צוללן מקצועי, אשר חברו ללוחמים לפעילות מורכבת שנמשכה לאורך מספר לילות, במהלכה נשאבו כמויות גדולות של מים מתוך הבור ובוצעו צלילות לעומק הקרקעית.

הלילה, בסיומה של הפעילות המשותפת של לוחמי מג"ב בסיוע כוחות כיבוי והצלה וצוללן מקצועי, אותרו והוצאו מתוך הבור מספר שקיות אטומות ובהן מצבור אמצעי לחימה משמעותי שכלל:

• שישה כלי נשק ארוכים מאולתרים מסוג "קרלו"

• מחסניות תואמות

• קופסת תחמושת בקוטר 5.56 מסוג M16

• שני טלפונים סלולריים

• שלט הפעלה מרחוק

• מטען צינור

• מטען חבלה

• לבנת חבלה

• חומר נפץ נוזלי

• חלקי נשק רבים

• כוונות אופטיות

• בקבוק שמן לנשק

נציין כי מדובר בבור מים מלאכותי, בעומק של עשרות מטרים. במשך מספר ימים, במקביל להמשך הפעילות והחקירה, קיימו כוחות מג״ב עוטף ירושלים תצפיות רציפות על הבור 24/7, במטרה לזהות הגעה של חשודים למקום או ניסיון להגיע אל אמצעי הלחימה שהוסלקו בו.

כוחות כיבוי והצלה שהגיעו למקום ביצעו לאורך שעות ארוכות שאיבה של כ-100 קוב מים, במטרה להוריד את מפלס המים ולאפשר גישה נוחה יותר לקרקעית הבור. במקביל, הצוללן המקצועי ביצע מספר צלילות מורכבות לעומק הבור, ורק לאחר עבודה ממושכת הצליח להגיע אל הקרקעית ולאתר את כלל אמצעי הלחימה.

האמל״ח עצמו הוסלק בתוך שקיות אטומות היטב, ככל הנראה במטרה למנוע חדירת מים ולשמר את תקינות אמצעי הלחימה לאורך זמן. לצד כלי הנשק נמצאו גם אמצעים וציוד שנועדו לתחזוקתם, בהם חומרי שימון ייעודיים לנשקים.

על פי החשד, כלי הנשק ואמצעי הלחימה שהוסלקו בבור הוטמנו במקום ימים ספורים בלבד לפני איתורם, וככל הנראה לא שהו שם במשך זמן ממושך טרם החשיפה על ידי כוחות מג"ב.

כלל אמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך מיצוי חקירתי באח"מ מג"ב עוטף ירושלים. חומרי הנפץ והמטענים שאותרו בזירה הושמדו על ידי חבלני מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום.

חשיפת האמל"ח וסיכול השימוש בו מנעה ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור, ומהווה הישג מבצעי משמעותי במאמץ המתמשך להגנה על הבירה ירושלים ולסיכול איומים ביטחוניים טרם התממשותם, נמסר מהמשטרה.