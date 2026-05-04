נתניהו ובן גביר ביקשו מרבנים וח"כים שלא יעלו להר מירון

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיימו הערב (שני) סבב שיחות עם רבנים וחברי כנסת בבקשה שלא יעלו להר מירון במהלך אירועי ההילולה. הפנייה מגיעה לאחר שנציגי פיקוד העורף הציגו נתונים בדיון ביטחוני המצביעים על סכנה ממשית לירי רקטות לעבר ההר.

השרים הביעו ביקורת נגד האמריקנים בדיון, וטענו כי ייתכן ירי לאזורים בישראל וכל זה בזמן הפסקת האש. צריך לדרוש יותר מהאמריקנים - לא הגיוני שאזהרה שכזו עוברת ככה.

בהפקת אירוע מירון מספרים כי המשטרה ביקשה לזרז את אירוע ההדלקה המרכזי מחשש לירי מכיוון איראן. עם זאת, לפי גורם במשטרה, כ-600 פוקדים הערב את ההר.

השר בן גביר, קיים הערב הערכת מצב בהר מירון ואמר: "השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם - אנחנו קוראים לציבור לא להגיע, אני מבין את לב כל הציבור שרוצה לשמוח ולחגוג, מגיע לכולנו. אבל השנה כמו שאמרו כל גדולי הרבנים: פיקוח נפש, אל תגיעו למירון. אני רוצה לשבח את השוטרים שנמצאים במחסומים בקור, בתנאים לא פשוטים ופועלים בעדינות רבה יש להדגיש, השוטרים עובדים בצורה מאוד עדינה ורגישה ואנחנו קוראים לציבור אל תגיעו למירון אל תסכנו את החיים שלכם".

כזכור, המשטרה הודיעה ביום ראשון בבוקר כי לאור המצב הביטחוני בצפון והחמרת הנחיות פיקוד העורף, הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון מבוטלת. במשטרה קוראים לציבור שאינו מורשה להימנע מהגעה ליישוב ולמתחם הקבר.

לצורך מניעת ההגעה לאתר קבר הרשב"י במירון, החל מהבוקר ועד יום רביעי הקרוב, המשטרה תחל בחסימת הדרכים המובילות ליישוב, ושוטרים יוצבו בהן ובשטחים המקיפים אותו. כניסת רכבים והולכי רגל תותר רק לתושבי היישוב או למתארחים בצימר מוסדר, ואך ורק בהצגת תעודת זהות של כל נוסעי הרכב. אדם שיימצא ללא תעודת זהות או שלא יופיע ברישומים כתושב מירון, לא יורשה להיכנס לתחומי היישוב.