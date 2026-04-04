הציפיות לסיום מהיר של המערכה מתבדות והצבא נערך להסלמה משמעותית בשבועות הקרובים שתורגש היטב במזרח התיכון כולו, כך פורסם אמש (שישי) בתוכנית "קבינט שישי" ב-i24NEWS. בתום פגישה מכרעת שנערכה בין צמרת צה"ל לבין אדמירל בראדלי קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אושרו תוכניות מבצעיות להמשך הלחימה לפחות לשלושת השבועות הקרובים.

משמעות ההחלטה היא כי המערכה הצבאית צפויה להימשך בעצימות גבוהה גם מעבר ליום העצמאות, כאשר הדיווחים מצביעים על עלייה צפויה במספר התקיפות המשולבות של חיל האוויר הישראלי והכוחות האמריקאיים במרחב.

השלב הבא במערכה מסמן שינוי אסטרטגי בבחירת המטרות ומעבר למיקוד ב"חנק כלכלי" של האויב. לצד המשך הפגיעה בנכסים צבאיים, ישראל וארצות הברית מתכננות מהלך ממוקד נגד התעשיות הכלכליות, הכולל תקיפת מוסדות פיננסיים ובנקים המשרתים את זרועות הטרור. במקביל, המאמץ המלחמתי יופנה לעבר תשתיות אנרגיה ומתקנים פטרוכימיים המהווים את צינור החמצן המרכזי של המשטר.

לפי התכנון, ארצות הברית תפעל במרחבים המוגדרים תחת אחריותה בעוד צה"ל יעמיק את הפעילות מול תשתיות הליבה במעגלים השונים, תוך ניצול המטרייה האווירית והמודיעינית האמריקאית.

ההיערכות הצבאית מתבצעת בצל פקיעת האולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הצפוי להסתיים בעוד שלושה ימים. במערכת הביטחון מזהים דמיון להתנהלות העבר, שבה קידום תוכניות מדיניות נעשה במקביל להכנות להסלמה דרמטית, כפי שנראה ערב חיסול חסן נסראללה.

לפי הערכות, בעוד טראמפ ממתין לראות אם תושג עסקה או שתתבצע פעולה צבאית משמעותית, ריכוז הכוחות האמריקאיים הכבד באזור מעיד על נכונות להחרפת הצעדים. תקיפה פוטנציאלית של מתקני נפט ואנרגיה נחשבת לכלי האפקטיבי ביותר לערעור יציבות של משטרים, כפי שהוכח בסבבי עימותים קודמים בהם פגיעה בנכסים כלכליים הובילה ללחץ פנימי כבד בטהרן.

כבר הבוקר, שלושה פיצוצים דווחו היום באזור הפטרוכימי במחשאר, במחוז ח'וזסטן באיראן, מפעל פטרוכימי בבנדר אימאם נפגע גם הוא בהתקפה אווירית של כוחות אמריקאים וישראליים, וגרם נזק לחלקים מהאתר, כך דווח היום לפי גורמים במקום. ‏סגן מושל ח'וזסטן הוסיף כי לפחות חמישה בני אדם נפצעו בהתקפות על אזור הפטרוכימיה מחשאר ובבנדר אימאם.