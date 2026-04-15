דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון השוהים מדרום לנהר א-זהראני, וקרא להם להתפנות מבתיהם ולעבור מיד מצפון לנהר. בשל פעילות הטרור של חזבאללה, כי כל מי שנמצא בקרבת פעילי הארגון, מתקניו או אמצעי לחימה שלו מסכן את חייו, לפי ההצהרה. המטרה היא פגיעה בתשתיות הטרור (הדר טבשי)