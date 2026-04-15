אזעקות הופעלו הלילה (בין רביעי לחמישי) בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב״ם. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע כי "מנהיגי ישראל ולבנון ידברו היום - אחרי 34 שנים שזה לא קרה". דיווח ברויטרס: ממשל טראמפ אופטימי לגבי הגעה להסכם לסיום המלחמה עם איראן.
חיזבאללה שיגרו במהלך הלילה טיל קרקע-קרקע לעבר מרכז הארץ. הטיל נפל בשטח פתוח באזור השרון. לא הופעלו התרעות לפי המדיניות, ולא בוצעו ניסיונות יירוט (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון השוהים מדרום לנהר א-זהראני, וקרא להם להתפנות מבתיהם ולעבור מיד מצפון לנהר. בשל פעילות הטרור של חזבאללה, כי כל מי שנמצא בקרבת פעילי הארגון, מתקניו או אמצעי לחימה שלו מסכן את חייו, לפי ההצהרה. המטרה היא פגיעה בתשתיות הטרור (הדר טבשי)
